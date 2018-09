Acquisti sui titoli di Stato italiani in avvio | lavori sulla manovra in corso

Sfumano gli Acquisti sui titoli bancari - resiste UBI : Teleborsa, - Le vendite tornano prepotenti sui titoli bancari di Piazza Affari, dopo un avvio in denaro che seguiva la buona performance della vigilia, in scia al calo dello spread sul debito Italia-...

Non si fermano gli Acquisti sui BTP : Il rally dei titoli di stato italiani è partito lunedì pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il rapporto ...

Ancora Acquisti sui BTP : Salvini - non sforeremo alcunché : ... il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il vicepremier Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'argomento. , GD - www.ftaonline.com,

Anelli - orologi e bracciali tempestati di diamanti ed esibiti sui social : gli ultimi folli Acquisti di Mayweather! [GALLERY] : Floyd Mayweather mostra per l’ennesima volta i suoi gioielli, l’ultimo acquisto del pugile è un orologio tempestato di diamanti dal valore inestimabile Floyd Mayweather dopo l’orologio esibito su Instagram solo qualche settimana fa, su cui spiccano 239 diamanti, ne mostra altri due ancor più tempestati di pietre preziose. Il pugile, non è abituato di certo a nascondere lo sfarzo che lo circonda e per questo motivo tra i ...