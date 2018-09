Acea | al via raddoppio acquedotto Peschiera entro 2020

Acea : Raddoppio acquedotto Peschiera al via entro il 2020 : Roma – Il Raddoppio dell’acquedotto del Peschiera partira’ nel 2020 e potrebbe essere concluso entro il 2024. L’annuncio e’ stato dato dall’Ad di Acea, Stefano Donnarumma, in occasione della presentazione della mostra celebrativa degli 80 anni dell’acquedotto che si e’ tenuta questa mattina in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Per far partire i lavori serviva ...

Roma : Lavori Acea in Via 4 Fontane - stop acqua fino alle 11 di domenica : Roma – Acea ATO2 comunica che per effettuare Lavori di manutenzione straordinaria e’ necessario sospendere il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: – Via delle Quattro Fontane (da via del Quirinale a Piazza ...

