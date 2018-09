Accadde oggi – 18 settembre 1963 | l’Inter gioca la prima partita della sua storia in

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Continua il nostro consueto appuntamento con la rubrica '', giornata importante per quanto riguarda l'Inter quella del 18, l'Inter in campo per lasuain Coppa Campioni. Esordio in Inghilterra per i sedicesimi di finale, di fronte l'Everton, risultato finale di 0-0 nonostante le tante occasioni create dai nerazzurri. L'Inter nel match successivo conquistò il passaggio del turno agli ottavi di finale grazie al successo a Milano per 1-0 con la rete di Jair. Era soltanto l'esordio in una competizione che ha regalato soddisfazioni al club nerazzurro.