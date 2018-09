ilfriuli

: A Udine si scopre la fonte dell'eterna giovinezza - Il Friuli - ITnewsUD : A Udine si scopre la fonte dell'eterna giovinezza - Il Friuli - allauber : RT @messveneto: Si affida a un “lettino miracoloso” per guarire, ma scopre che era una truffa - messveneto : Si affida a un “lettino miracoloso” per guarire, ma scopre che era una truffa -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Maschi e femmine sono diversi. Non lo scopriamo oggi, ma ogni giorno nuove ricerche - in ambito medico, psicologico, sociologico - non fanno che confermarlo con l'avvalloa scienza. L'ultima ricerca in ordine di tempo è quellaa Clinica di chirurgia plastica'Azienda sanitaria integrata di. Al centroo studio, ideato da Pier Camillo Parodi , direttore ...