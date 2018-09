A Milano sfila lo Slow Living con ' Elena Mirò' disegnata da Vanessa Incontrada

Sulle passerelle di Milano sfila anche la moda africana : Non solo New York, Londra e Parigi. anche Milano ha la sua Afro Fashion Week. Al via il 20 settembre con una decina di sfilate, conferenza e visita guidata ad un'azienda tessile. "Diversità culturale" e' il tema scelto dalle organizzatrici per questa edizione della Afro Fashion Week (#AFWM2018). Un tema necessario visto il periodo travagliato che l'Italia sta vivendo. Un riferimento chiaro al variegato ...

Elena Mirò - a Milano la sfilata 'Slow living' di Vanessa Incontrada : Elena Mirò presenta la nuova collezione F/W 2018 disegnata da Vanessa Incontrada nel Flagship Store di Milano, in Piazza della Scala, trasformato in un bosco di betulle. La risposta dello 'Slow living'...

Giorgetti : "Olimpiadi 2026? Il progetto sta in piedi ma se Milano si sfila diventa difficile" : Intervista al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport

Milano : sfila cellulare dalle mani di una donna e fugge in bici - arrestato : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Ha sfilato il cellulare dalle mani di una donna che camminava lungo la strada, poi si è dato alla fuga sfrecciando le per le strade a bordo di una bicicletta, ma è stato individuato e arrestato. E' quello che è accaduto ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano. Il giovan

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala : 'Disponibili a ospitare le gare' : 'Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità, ove richiesto, solo come venue di gare o eventi in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua ...

Olimpiadi - Sala a Malagò : Milano si sfila dalla candidatura multipla. «Disponibili solo a ospitare gare» : Si complica il progetto di candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per i Giochi invernali 2026. A pochi minuti dell’annuncio dei Coni il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che pure ieri aveva dato un assenso al progetto, si sfila, con una lettera inviata al presidente del Coni Giovanni Malagò ...

Giochi 2026 - Milano si sfila dalla candidatura congiunta : “Troppi interessi politici” : Emergono le prime crepe nella candidatura congiunta dell'Italia per i Giochi del 2026. L'articolo Giochi 2026, Milano si sfila dalla candidatura congiunta: “Troppi interessi politici” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala a Malagò : 'Disponibile solo per gare' : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali'. È quanto scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'indicazione ...

Olimpiadi - Sala a Malagò : Milano si sfila dalla candidatura multipla : Si complica il progetto di candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per i Giochi invernali 2026. A pochi minuti dell’annuncio dei Coni il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che pure ieri aveva dato un assenso al progetto, si sfila, con una lettera inviata al presidente del Coni Giovanni Malagò ...

Milano si sfila dalla candidatura congiunta per i Giochi 2026 : Milano, 1 ago., askanews, - Se le condizioni della candidatura italiana all'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026 non cambieranno Milano farà un passo indietro. Lo ha scritto il ...

Olimpiadi - Milano si sfila. Sala a Malagò : 'Disponibile solo per gare' : 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali'. È quanto scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l'indicazione ...

Olimpiadi 2026 - Milano si sfila. Sala a Malagò : «Soltanto sede di gare o eventi» : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, insieme con Torino e Cortina, ma il sindaco non ritiene praticabile una partecipazione alla governance

Laura Bottomei - sfila a Milanofashion l'abito da lavoro griffato : Una affermazione confermata non solo nel mondo dagli addetti del settore - nelle brigate degli chef Carlo Cracco, Renato Bernardi, Marcello Ferrarini, Bartolomeo Errico - ma anche in altri ambiti: ...

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al Museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della...