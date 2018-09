A fuoco la chiesa dei SS Innocenti Martiri | forse l' incendio è doloso

Crollo in Chiesa - i vigili del fuoco : “Verifica per capire le cause - si lavora per la sicurezza” : I vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore anche per la messa in sicurezza della cripta e del campanile della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami dove nei giorni scorsi si e’ verificato il Crollo di una parte del tetto. “Siamo impegnati anche per mettere in sicurezza la cripta che si trova sotto il pavimento – spiega l’ingegner Antonio Perazzolo del Comando dei vigili del fuoco di Roma – stiamo puntellando ...