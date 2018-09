A Bergamo un Master anti-corruzione | Cantone e Severino alla presentazione

Professioni del digitale - Bergamo lancia il master sui lavori del futuro : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Le competenze digitali sono sempre più richieste nel mercato del lavoro e il disallineamento tra aspettative delle aziende e formazione dei Professionisti è uno dei grandi temi che da anni domina il dibattito, non solo in Italia. Nel nostro Paese il recente report di Anitec-Assinform ha confermato la crescita del mercato ict (information and communication technology), trainata dagli abilitatori digitali ...