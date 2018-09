A 15 anni cade dal tetto per un selfie

Andrea - 15 anni - sul tetto per un selfie - cade e muore. Su Instagram le bravate del gruppo : 'La morte non ci fa paura' : Invece di piantare una bandierina ci sarà un selfie per dimostrare al mondo che loro, a 15 anni, non hanno paura di niente. Moccia: 'I social network uccidono l'autostima, per questo tante follie' ...

Usa - squalo uccide giovane al largo di Cape Cod : non accadeva da oltre 80 anni : Un giovane di ventisei anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo al largo di Cape Cod, nello stato americano del Massachussets. Non accadeva nella zona da oltre 80 anni. La vittima è Arthur Medici, un ragazzo originario di Revere, un sobborgo di Boston: stava nuotando con un amico quando è spuntata la pinna.Continua a leggere

Sesto San Giovanni - salgono sul tetto del centro commerciale per un selfie : 15enne cade nel condotto d’areazione e muore : E’ caduto da un altezza di 25 metri dentro un condotto d’areazione dopo essere salito, con degli amici, sul tetto del centro commerciale Sarca, a Sesto San Giovanni. Si è consumata così, nella notte tra sabato e domenica, la tragedia che ha portato alla morte di un 15enne di Cusano Milanino, in provincia di Milano. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe salito con un gruppo di amici, per gioco, sul tetto del grande ...

Brescia - bimba di 4 anni cade dal balcone di casa : il volo dal terzo piano - è grave : E' successo a Carpenedolo, nel Bresciano: la madre l'aveva lasciata da sola per accompagnare il fratello a scuola

Tragedia a Pisa - ragazzo di 25 anni cade dalla spalletta dell’Arno e muore : A lanciare l'allarme durante la notte sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo esanime del giovane . Sull'esatta dinamica dell'accaduto resta il mistero visto che nessuno sembra abbia assistito alla scena.Continua a leggere

Orrore ad Aversa : bimbo di 6 anni cade dal balcone - è in condizioni critiche : Quello che è accaduto nelle domenica 9 settembre ad Aversa, grande comune della provincia di Caserta, in Campania, ha il sapore di un vero e proprio dramma [VIDEO]. Nella zona Santa Maria della Neve, nelle vicinanze del Castello Aragonese, che è la sede del Tribunale di Napoli Nord, un bambino di appena sei anni è improvvisamente precipitato dal balcone della sua abitazione causando attimi di tensione e di preoccupazione tra i residenti della ...

FABIANA BRITTO / Lite con Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 : "Sei volgare - tra 5 anni ti cade tutto per terra" : Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso avrà anche la prorompente FABIANA BRITTO. Seconda copertina su Playboy per la super modella(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:19:00 GMT)

Roma - bimbo di 8 anni cade dal balcone : grave : La finestra spalancata e un tonfo. Domenica sera una coppia di quarantenni di Talenti è stata svegliata dal sonno da uno dei peggiori incubi: il loro figlioletto di otto anni era precipitato giù dalla ...

A 4 anni cade sempre dalla bici. Quando i genitori scoprono il motivo - è choc immediato : Si chiama Atticus Feduchin-Pate’s, ha 4 anni ed è sempre stato un bimbo un po’ scoordinato per la sua età. Sembrava non fosse nulla di che: in fondo, si sa, i bambini non sono tutti uguali. Alcuni sviluppano prima, altri dopo. Solo che la poca coordinazione di Atticus non era normale. I genitori del bimbo hanno scoperto a luglio di quest’anno che il loro figlio aveva un raro tumore al cervello, il glioma pontino intrinseco. Insieme alla ...

Cade dall’altalena e batte la testa : grave bimbo di 10 anni : Nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane, un bimbo di dieci anni è caduto da un’altalena e ha battuto la testa: è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, motivo per cui il medico dell’elisoccorso del 118 ha ...

Nasconde l’iPhone della sorella sul tetto di casa - poi scivola e cade : Danielle muore a 17 anni : La tragedia ad Holloway, a nord di Londra. La 17enne stava studiando per l'esame teorico di guida quella sera, quando all'improvviso le è venuta quella pericolosa idea. "Scherzo che era orribilmente sbagliato” dice ora la zia. Ad ucciderla è stato un grave trauma cranico.Continua a leggere