wired

: Tutti i giorni alla Casa Bianca c’è uno scontro durissimo tra il Troll in chief che ragiona per slogan e i suoi esp… - ilfoglio_it : Tutti i giorni alla Casa Bianca c’è uno scontro durissimo tra il Troll in chief che ragiona per slogan e i suoi esp… - micheleiurillo : 50 slogan che hanno fatto la storia - Lauraenientepiu : 50 slogan che hanno fatto la storia -

(Di lunedì 17 settembre 2018) I Want YouI Like IkeYes We CanMake America Great AgainThink DifferentI'm Lovin' ItChe mondo sarebbe senza Nutella?Liberté Egalité FraternitéLa colazione dei campioniMake Love Not WarJust Do ItL'utero è mio, lo gestisco ioMilano da bereLove WinsI Have a DreamAll The News That's Fit to PrintImpossible is NothingGot Milk?Life Tastes GoodWhat Happens in Vegas Stays in VegasSilenzio parla AgnesiProvare per credereCosì tenero che si taglia con un grissinoLa potenza è nulla senza controlloJe Suis CharlieNot in My YardUn diamante è per sempreKeep Calm and Carry OnWe Are the 99%It Gets BetterPerché io valgoTwo gust is megl' che uanPiù bianco non si puòDove c'è Barilla c'è casaSe Non Ora QuandoHasta la Victoria SiempreDa vicino nessuno è normaleGotta Catch 'em AllRedBull ti mette le aliL'ottimismo è il profumo della vitaFalqui basta la parolaI Want My MtvConosci te stessoNo Martini No PartyNo ...