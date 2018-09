1 minuto in Borsa 17 settembre 2018

1 minuto in Borsa 14 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Tra ...

1 minuto in Borsa 14 settembre 2018 : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Tra le migliori ...

1 minuto in Borsa 13 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Bilancio più che positivo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano non si allinea al rialzo degli Eurolistini. Settore chimico , +1,73%, in buona luce sul listino ...

1 minuto in Borsa 13 settembre 2018 : Bilancio più che positivo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano non si allinea al rialzo degli Eurolistini. Settore chimico , +1,73%, in buona luce sul listino milanese. Nel ...

1 minuto in Borsa 12 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In ...

1 minuto in Borsa 12 settembre 2018 : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. In cima alla ...

1 minuto in Borsa 11 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . In buona evidenza a Milano il comparto chimico , +2,59%, . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si ...

1 minuto in Borsa 11 settembre 2018 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . In buona evidenza a Milano il comparto chimico , +2,59%,. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel ...

1 minuto in Borsa 10 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per ...

1 minuto in Borsa 10 settembre 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Mediobanca , ...

1 minuto in Borsa 7 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Tra i best performers di Milano, in ...

1 minuto in Borsa 7 settembre 2018 : Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Tra i best performers di Milano, in evidenza ...

1 minuto in Borsa 6 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto ...

1 minuto in Borsa 6 settembre 2018 : All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente , mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni , +1,64%,.