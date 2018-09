Zenit | il debutto ufficiale di Marchisio | parte dalla panchina e entra al 71'

Debutto da divo di Marchisio all'82' - l'accoglienza in campo con lo Zenit : Marchisio ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco all'82' dell'amichevole che lo Zenit ha vinto 1-0 sul Kairat Almaty. Lo speaker lo ha annunciato al pubblico, al suo ingresso in campo , ...

Marchisio - debutto da star allo Zenit : 'Alla Juve sono passato per infortunato' : Il calcio, dà sempre una nuova chance per poter ripartire, ritornare ad essere protagonista ma soprattutto far tornare ancora la voglia di giocare. Un passaggio del quale è stato protagonista anche Claudio Marchisio; il centrocampista ex Juventus, dopo la rescissione del contratto con la società bianconera è approdato in Russia allo Zenit di San Pietroburgo. Il "principino" dopo le piste che lo portavano al Monaco ha sorpreso tutti preferendo ...