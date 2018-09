Yates vince la Vuelta | ma gli applausi sono per Viviani

Vuelta - trionfa Yates : Viviani vince l'ultimo sprint : Elia Viviani cala il tris nella 73/a Vuelta di Spagna di ciclismo, vinta dal britannico Simon Yates, e si aggiudica anche l'ultimo sprint, trionfando a Madrid, nella frazione partita da Alcorcon e ...

Vuelta Espana : Pinot vince ad Andorra - Simon Yates sempre più in maglia rossa : Si avvicina in maniera forse decisiva la vittoria finale alla Vuelta Espana per Simon Yates. Nella tappa con arrivo ad Andorra, la terzultima della corsa, lo scalatore britannico ha dato una spallata ad Alejandro Valverde, l’unico che sembrava ancora in grado di poterlo insidiare. La Movistar ha aperto le ostilita' con un attacco di Quintana, ma Yates ha rilanciato con personalita' e brillantezza mettendo alle corde Valverde. La tappa è andata a ...

Wallays vince a Lleida - Yates in rosso : ... ha permesso a Wallays di precedere il norvegese Sven Erik Bystroem: terzo lo slovacco tricampione del mondo Peter Sagan, quarto Elia Viviani, apparso in grande spolvero. Domani è in programma la 19&...

Vuelta 2018 - tappa 17 : Michael Woods vince sull'Alto de Bizkaia - Yates mantiene la maglia rossa. Nibali ci prova - Aru cade : Vuelta 2018, tappa 17: la cronaca Dopo il giorno di riposo e la crono di ieri di Torrelavega, che ha visto il dominio dell'australiano Rohan Dennis , BMC, , oggi i pretendenti alla maglia roja ...

Vuelta - Dennis vince la crono. Yates sempre in maglia rossa : L'australiano Rohan Dennis ha vinto la 16ma tappa della Vuelta di Spagna, la crono di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Il portacolori del team BMC ha preceduto Joey Rosskopf, Bmc, e lo ...

