Xiaomi potrebbe aver aumentato gli annunci pubblicitari nella MIUI

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Box S sui mercati internazionali : La versione internazionale di Xiaomi Mi Box 4, presentata in Cina a gennaio, potrebbe essere commercializzata col nome di Xiaomi Mi Box S.

Xiaomi Mi 8 Youth e Screen Fingerprint Edition potrebbero essere realtà a breve : Xiaomi Mi 8 Youth e Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition potrebbero essere annunciati a breve in Cina in differenti configurazioni e colorazioni. Quali saranno le differenze con i modelli già in commerco?

Samsung potrebbe vendere gli schermi flessibili a Xiaomi e Oppo : Lo schermo pieghevole potrebbe ben presto diventare un elemento presente nella prossima generazione di smartphone. Samsung è una delle prime aziende ad aver […]

Xiaomi Redmi Note 6 Pro potrebbe essere presentato in India con Snapdragon 660 : Mancano cinque giorni alla possibile presentazione di Xiaomi Redmi Note 6 Pro in India, e secondo i rumor utilizzerà uno Snapdragon 660.

Xiaomi e Lenovo potrebbero essere al lavoro su smartphone 5G con CPU Qualcomm : Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi e Lenovo starebbero lavorando su smartphone animati da un processore di prossima generazione di Qualcomm

Xiaomi POCO F1 potrebbe costare in Europa sui 400 euro : Xiaomi POCO F1, il nuovo smartphone con Snapdragon 845 e fino a 8 GB di RAM, appare su diversi store europei a prezzi interessanti.

Xiaomi POCOPHONE F1 potrebbe costare poco più di 300 euro in India : A meno di una settimana dal debutto di pocoPHONE F1, scopriamo gli ultimi dettagli e quello che dovrebbe essere il prezzo al publico in India.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe avere fino a 128 GB di memoria interna : Xiaomi sembrerebbe pronta a presentare Xiaomi Mi Pad 4 Plus con un display più grande del fratello e più maggiore di memoria interna.

Xiaomi Mi 8 e Mi MIX 2S : presto potrebbero arrivare nuove varianti : Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi MIX 2S potrebbero presto arrivare in nuove varianti, con un upgrade della RAM per il primo ed una nuova colorazione per il secondo.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe essere annunciato a breve in Cina : Xiaomi Mi Pad 4 Plus potrebbe essere il nuovo tablet dell'azienda cinese, con un hHardware più potente dello Xiaomi Mi Pad 4.

Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition potrebbe arrivare in Cina : Dopo la precedente edizione speciale, Xiaomi potrebbe raddoppiare e rendere disponibile in Cina Xiaomi Mi MIX 2S Ceramic Jade Green Art Edition, una versione in Ceramica verde giada.

Xiaomi Mi 8 potrebbe arrivare in nuovi colori : Lo Xiaomi Mi 8 potrebbe essere presto lanciato dal produttore cinese in nuove varianti cromatiche che ricordano quelle di Huawei P20 Pro

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto nella MIUI 10 : Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essersi nascosto all'interno della MIUI 10, come hanno segnalato alcuni utenti cinesi: ecco le possibili immagini dello smartphone, dotato di cornici ancora più sottili dei predecessori.

Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre : Xiaomi è al lavoro per portare Android Oreo sui suoi smartphone Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus e questo potrebbe arrivare agli inizi di ottobre 2018.