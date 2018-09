Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vincent Luis vince la prova maschile davanti a Mario Mola che si laurea campione del mondo! : Lo spagnolo Mario Mola aveva a disposizione un margine notevole sugli inseguitori, ma gli è sufficiente il secondo posto nella prova individuale maschile delle World Series Grand Final di Triathlon nella Gold Coast australiana per laurearsi campione del mondo. La gara, infatti, è stata vinta dal francese vincent Luis con il tempo complessivo di 1:44.34, con 18:32 nel nuoto, 55.13 nella parte in bici e ottima chiusura con la corsa in 29.44. Al ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vicky Holland - seconda - è la nuova campionessa del mondo! : Basta il secondo posto alla britannica Vicky Holland nella prova femminile delle World Series Grand Final di Triathlon, in svolgimento a Gold Coast, in Australia, per laurearsi campionessa del mondo: la statunitense Katie Zaferes, sua rivale per il titolo, non va oltre il terzo posto e vede svanire l’esiguo vantaggio di 34 punti che deteneva alla vigilia. La britannica chiude a quota 5540 contro i 5488 della statunitense. A vincere in ...

Vela – World Cup Series 2019 : ad Enoshima tre italiani a caccia del podio : World Cup Series 2019: tre italiani in area podio ad Enoshima Dopo le prime due giornate con vento stabile sopra i 12 nodi, oggi, ad Enoshima, il vento dapprima su 5-8 nodi è poi calato sotto i 4, impossibilitando il completamento del programma, anche se tutte le classi, tranne solo i Laser Radial, hanno concluso almeno una prova. Sono sempre in testa Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), registrano oggi 4, 6 e ...

Red Bull Cliff Diving World Series 2018 – A fine mese lo spettacolo di Polignano - occhi puntati su De Rose : La cittadina pugliese è pronta ad accogliere sabato 22 e domenica 23 settembre l’élite del Cliff Diving per incoronare i nuovi Campioni Mondiali. occhi puntati sull’azzurro Alessandro De Rose, deciso a conquistare di nuovo il podio italiano Tutte le strade portano a…Polignano a Mare! Sabato 22 e domenica 23 settembre la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 torna nella Mecca europea del Cliff Diving per la Finale Mondiale della stagione ...

Vela – World Cup Series : prima giornata di regate a Enoshima - ottima partenza degli azzurri in gara : prima giornata di regate per il primo evento ufficiale nelle acque olimpiche di Tokyo 2020, l’Enoshima World Cup Series degli oltre 400 velisti presenti, i neo incoronati Campioni del Mondo hanno confermato il loro stato di forma conquistando i primi posti in classifica, e anche tra i nostri atleti molti si sono da subito messi in evidenza, con tre in testa alle loro classifiche ed altri nei primi dieci posti. Nella classe Nacra 17 i primi ...

World Series Triathlon 2018 : nella Gold Coast l’atto finale della stagione - tutti a caccia del titolo : Siamo giunti all’atto finale della stagione della World Serie di Triathlon 2018 e lo scenario, la Gold Coast australiana, è quanto di meglio si potesse sperare per decidere la corsa al titolo. Il World Triathlon Grand Final si disputerà tra il 12 e il 16 settembre nel Queensland (le gare saranno previste nella giornata del 15 per quanto riguarda le donne, il giorno successivo per gli uomini), più precisamente a Southport Broadwater ...

World Series Triathlon 2018 : nella Gold Coast l’atto finale della stagione - tutti a caccia del titolo : Siamo giunti all’atto finale della stagione della World Serie di Triathlon 2018 e lo scenario, la Gold Coast australiana, è quanto di meglio si potesse sperare per decidere la corsa al titolo. Il World Triathlon Grand Final si disputerà tra il 12 e il 16 settembre nel Queensland (le gare saranno previste nella giornata del 15 per quanto riguarda le donne, il giorno successivo per gli uomini) più precisamente a Southport Broadwater ...

Cliff Diving World Series - Hunt e Jimenez ad un passo dal titolo : In attesa del Gran Finale di stagione che si terrà a Polignano a Mare nel weekend del 22 e 23 settembre, i migliori Cliff diver del mondo hanno spiccato il volo dallo storico ponte Stari Most di ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : Gary Hunt si ripete a Mostar. Alessandro De Rose dodicesimo : Doppio colpo per Gary Hunt a Mostar. Il tuffare britannico ha trionfato nella sesta tappa delle World Series in Bosnia e si è preso anche la testa della classifica generale. A fare da cornice a questa vittoria di Hunt è stato il “Vecchio Ponte” Stari Most, che troneggia sulle acque verde del fiume Neretva e collega le due parti della città vecchia di Mostar. Tornando alla gara Hunt si è imposto nettamente con il punteggio totale di ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida - in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di Nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il ...

Red Bull Cliff Diving World Series – A Lecce e Bari il Virtual Reality Tour : aspettando la finale di Polignano a Mare. Il Marmeeting di Furore assegna l’ultima wildcard per il Gran Finale a Constantin Popovici. A Lecce e a Bari prende il via il Virtual Reality Tour del Red Bull Cliff Diving per vivere in anteprima l’emozione dei tuffi dalle grandi altezze Mancano poco più di due settimane all’appuntamento più adrenalinico dell’estate: la Finale Mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series 2018, al via a ...

Red Bull Cliff Diving World Series – In Bosnia-Erzegovina la penultima tappa della stagione : I tuffi dai 27 metri tornano sabato 8 settembre in Bosnia-Erzegovina per la penultima tappa della stagione prima della finalissima in Puglia. De Rose determinato confermare l’ottimo risultato ottenuto a Copenaghen Il ritorno in piena forma di Gary Hunt, tre diverse vincitrici per ogni tappa della Women’s World Series e una wildcard tra le donne che ha sorpreso tutti con performance inaspettate: la corsa al titolo di Campione e Campionessa ...

Cliff Diving World Series - a Furore si sceglie la wild card per la finale di Polignano a Mare : La gara sarà interamente trasmessa in diretta da Rai Sport in tv e in streaming a partire dalle 15.30. Star dell'evento, i campioni della Red Bull Cliff Diving World Series: insieme ai grandi nomi, ...

Red Bull Cliff Diving World Series : a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare : Dal Marmeeting alla Red Bull Cliff Diving World Series: a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare. Domenica Alessandro De Rose e gli altri campioni della World Series saranno protagonisti dei tuffi dall’iconico Fiordo di Furore Domenica 2 settembre, dall’iconico ponte sul Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, andrà in scena la 32a edizione del Marmeeting, storica manifestazione di tuffi dalle ...