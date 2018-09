Wind Summer Festival 2018 finale | scaletta e cantanti 16 settembre

Wind Summer Festival 2018 - la finalissima in diretta su Canale 5 - domenica 16 settembre : La finalissima del Wind Summer Festival andrà in onda questa sera, in diretta, su Canale 5, dalle 21,10 circa. L'evento non si terrà più a Roma -come avvenuto nelle puntate andate in onda successivamente a luglio- bensì dall'Area Expo Parco Mind di Milano. prosegui la letturaWind Summer Festival 2018, la finalissima in diretta su Canale 5, domenica 16 settembre pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 10:00.