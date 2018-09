WIND SUMMER FESTIVAL 2018 Cantanti e diretta puntata finale | video | Ermal Meta | le prove

Canzone Dell'estate - WIND SUMMER Festival 2018/ Il vincitore? Baby K tra i favoriti con "Da zero a cento" : Vincitore Wind Summer Festival 2018: quale sarà la Canzone Dell'estate? In pole ci sono i Thegiornalisti e Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, ma non mancano le sorprese.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:31:00 GMT)

WIND SUMMER Festival 2018/ Cantanti e diretta puntata finale : tutti gli ospiti da Alvaro Soler alla Vanoni : Wind Summer Festival 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Ospiti in scaletta al WIND SUMMER Festival - la finale a Milano e in diretta su Canale 5 il 16 settembre : Sono stati comunicati gli Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival nella serata finale attesa per stasera, domenica 16 settembre, a Milano. L'evento si terrà all'Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso gratuito) domenica 16 settembre e sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. Tanti gli Ospiti italiani ed internazionali in scaletta, artefici delle canzoni più ascoltate dell'estate appena ...

WIND SUMMER Festival 2018 finale : scaletta e cantanti 16 settembre : Wind Summer Festival 2018 finale. Torna la kermesse musicale con l’ultimo appuntamento di quest’anno. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti dell’ultima serata domenica 16 settembre su Canale 5 e Radio 105. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. DOVE VEDERLE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Wind Summer Festival 2018 finale: scaletta e cantanti 16 settembre Dopo le quattro ...

Pio e Amedeo/ Cosa inventeranno per tenere il palco? (WIND SUMMER Festival) : Pio e Amedeo, c'è ancora grande curiosità su quale potrebbe essere il ruolo dei due comici sul palcoscenico del festival in onda stasera su Canale 5. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:51:00 GMT)

CANZONE DELL'ESTATE - WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Il vincitore? Favoriti Thegiornalisti e Giusy Ferreri : Vincitore WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la CANZONE DELL'ESTATE? In pole ci sono i Thegiornalisti e Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, ma non mancano le sorprese.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:31:00 GMT)

WIND SUMMER Festival 2018 - la finalissima in diretta su Canale 5 - domenica 16 settembre : La finalissima del Wind Summer Festival andrà in onda questa sera, in diretta, su Canale 5, dalle 21,10 circa. L'evento non si terrà più a Roma -come avvenuto nelle puntate andate in onda successivamente a luglio- bensì dall'Area Expo Parco Mind di Milano. prosegui la letturaWind Summer Festival 2018, la finalissima in diretta su Canale 5, domenica 16 settembre pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 10:00.

J-Ax/ Video - perché è finito il sodalizio col collega Fedez? (WIND SUMMER Festival 2018) : J-Ax, i fan si chiedono ancora perché abbia deciso di interrompere il sodalizio con Fedez. Il cantante torna alle origini e si prepara a una nuova giovinezza. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:09:00 GMT)

ERMAL META/ Video - pronto il duetto con Fabrizio Moro in “Non mi avete fatto niente”? (WIND SUMMER Festival) : ERMAL META sarà protagonista nella serata finale dei Wind Summer Festival, dove potrebbe andare sul palco insieme a Fabrizio Moro dopo il successo a Sanremo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Federica Abbate / La penna più famosa del momento sul palcoscenico (WIND SUMMER Festival 2018) : Federica Abbate, la penna più famosa del momento si troverà sul palcoscenico per la finale della manifestazione. Negli ultimi anni ha lavorato con tanti artisti. (Wind Summer Festival 2018)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:00:00 GMT)

EMMA/ Video Essere qui : la cantante colpita dal film su Stefano Cucchi (WIND SUMMER Festival) : EMMA Marrone sarà tra i cantanti che si esibiranno in diretta dall’Area Expo – Parco Mind di Milano in occasione della finale del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:56:00 GMT)

NEK/ Video - festeggia la figlia Beatrice prima della diretta da Milano (WIND SUMMER Festival 2018) : Nek, al secolo Filippo Neviani, sarà tra i protagonisti dell'ultimo appuntamento del “Wind Summer Festival” in diretta questa sera, domenica 16 settembre, su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:39:00 GMT)

Boomdabash e Loredana Bertè/ Video "Non ti dico no" sono loro la "coppia" di vincitori? (WIND SUMMER Festival) : Boomdabash e Loredana Bertè, questo interessante accostamento ha dato vita a uno dei grandi tormentoni dell'estate 2018 cioè "Non ti dico no". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:37:00 GMT)

MALIKA AYANE/ Video - il nuovo singolo è “Sogni tra i capelli” - l'ultimo gioiellino (WIND SUMMER Festival) : MALIKA AYANE scalderà il pubblico del Wind Summer Festival, in occasione della finale, con la sua “Stracciabudella”. Appuntamento in prima serata su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:24:00 GMT)