WhatsApp beta si prepara al tema scuro e allo swipe-to-reply

Segnalati problemi con le note vocali di WhatsApp beta : sviluppatori al lavoro : Stiamo vivendo uno scorcio iniziale del mese di settembre particolarmente vivo e ricco si punti interessanti per quanto concerne WhatsApp, considerando il fatto che gli sviluppatori sono al lavoro sia sulla versione pubblica della nota app di messaggistica sia sulla beta che a breve termine dovrà assicurare ulteriori migliorie per il servizio offerto. Se nel primo caso ci siamo soffermati su un aggiornamento reso disponibile anche per il ...

WhatsApp beta si aggiorna su Android e cambia il pulsante “segnala” : L'app di WhatsApp beta è stata aggiornata ad una nuova versione, introducendo un nuovo layout per il pulsante segnala. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna su Android e cambia il pulsante “segnala” proviene da TuttoAndroid.

Truffa Fortnite su Android via WhatsApp con link al download della beta? Come riconoscerla : Una notizia spiacevole per tutti i fan e non solo: Fortnite su Android sarebbe al centro di una Truffa che sta circolando in queste ore via WhatsApp. Ma Come è possibile? Come ben saprete, il celebre videogioco battle royale, pubblicato ufficialmente per la prima volta a Settembre del 2017, ha riscosso nel tempo un successo stratosferico, conquistando il podio sul mercato videoludico. La casa produttrice Epic Games ha deciso quindi di ...

WhatsApp beta inizia a ricervere la funzionalità per il controllo dei link mentre si prepara a sbarcare su KaiOS : WhatsApp Beta sembra essere pronta a ricevere la funzionalità di controllo dei link, mentre viene annunciato il suo arrivo su KaiOS. L'articolo WhatsApp Beta inizia a ricervere la funzionalità per il controllo dei link mentre si prepara a sbarcare su KaiOS proviene da TuttoAndroid.

Anteprima adesivi WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta (foto) : come si aggiungeranno : Curiosi di ammirare gli adesivi WhatsApp che presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di update beta Android ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker. come al solito, la soffiata del momento giunge dal ...

WhatsApp beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker : WhatsApp Beta riceve due nuove versioni che introducono importanti novità sia per quanto riguarda le notifiche che gli sticker. L'articolo WhatsApp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta si prepara a introdurre nuove scorciatoie nelle notifiche : La più recente Beta di WhatsApp per Android nasconde un paio di novità che potrebbero arrivare a breve sul robottino verde, per gestire i messaggi dalle notifiche. L'articolo WhatsApp Beta si prepara a introdurre nuove scorciatoie nelle notifiche proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - versione Beta 2.18.206/ Il nuovo aggiornamento contro le bufale - utenti più sicuri : Whatsapp, versione Beta 2.18.206, due interessanti novità: note vocali pre-ascoltabili, e lotta agli spam. Attenzione alle feauture che stanno testando gli sviluppatori dell'app di messaggi(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:49:00 GMT)

