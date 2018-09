WeCroak | l' app che ti ricorda che morirai

WeCroak è un’app per adorare la vita contemplando la morte : WeCroak è un'applicazione che ha il proposito di aumentare la felicità dell'utente tramite la contemplazione della morte per cinque volte al giorno. L'app fornisce le cinque notifiche quotidiane in orari casuali tra le sette del mattino e le dieci di sera e contengono citazioni di filosofi, poeti e pensatori che spronano l'utente a meditare sulla questione. L'articolo WeCroak è un’app per adorare la vita contemplando la morte proviene da ...