huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Vuole farsi un selfie sul tetto del centro commerciale, 15enne precipita in un condotto di aerazione e muore https://t.… - giulio55 : RT @HuffPostItalia: Vuole farsi un selfie sul tetto del centro commerciale, 15enne precipita in un condotto di aerazione e muore https://t.… - cayamiofficial : RT @HuffPostItalia: Vuole farsi un selfie sul tetto del centro commerciale, 15enne precipita in un condotto di aerazione e muore https://t.… - HuffPostItalia : Vuole farsi un selfie sul tetto del centro commerciale, 15enne precipita in un condotto di aerazione e muore -

(Di domenica 16 settembre 2018) Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto nella condotta di aerazione delSarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco suldella struttura insieme ad alcuni coetanei. Avevano scavalcato cancelli e recinzioni ed erano arrivati sul punto più alto dell'edificio, sopra il cinema Skyline: tutto per immortalare con unla conquista del, secondo la prima ricostruzione fatta dalla polizia.Il giovane èto tentando di scappare dalla vigilanza, che aveva scoperto il gruppo. Circa 40 metri l'altezza della condotta: un volo che non ha lasciato scampo al ragazzino. Quando i vigili del fuoco, dopo una lunga operazione, sono riusciti a recuperarlo, aveva già perso i sensi. È stato trasportato all'ospedale Niguarda di MIlano, ma non ...