Vuelta | trionfa Yates | ultima tappa a Viviani davanti a Sagan

Vuelta a España 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Giornata perfetta per Enric Mas - Simon Yates amministra e trionfa - Alejandro Valverde crolla : Colpi di scena e spettacolo non sono mancati nell’ultimo tappone di montagna della Vuelta a España 2018 . Sul Coll de la Gallina vince lo spagnolo Enric Mas davanti a Miguel Ángel López, che salgono rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio finale, mentre Simon Yates difende alla grande la maglia rossa e trionfa così nella generale. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della ventesima tappa. pagelle ...

Vuelta - a Camperona trionfa Oscar Rodriguez : LA CRONACA DELLA TAPPA Appena dato il via iniziano gli scatti e dal gruppo fuoriescono in ventinove bravi a guadagnare oltre nove minuti dal gruppo della maglia amarillo. Ai meno 90 dall'arrivo la ...

Vuelta Espana - De Marchi trionfa nell’undicesima tappa : giornataccia per Aru : È stata una tappa corsa con il coltello tra i denti quella che ha portato la Vuelta Espana [VIDEO] a Ribeira Sacras Luintra. Su un percorso di media montagna, con poca pianura ma neanche pendenze eccessive, i corridori si sono dati battaglia senza sosta. Thibaut Pinot si è inserito in una fuga a meta' corsa, rischiando di far ribaltare la classifica generale. La Movistar ha però risposto all’attacco, respingendo il tentativo del francese. Nel ...