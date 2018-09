Vuelta 2018 – Percorso | altimetria e favoriti della 21ª ed ultima tappa | arrivo a Madrid

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali si sfoga : “Non sono nella condizione di fare la differenza al Mondiale” : La Vuelta a España 2018 volge al termine ed oggi a Madrid sarà il giorno del trionfo per il britannico Simon Yates che chiude il cerchio dei successi del Regno Unito in questa stagione, guardando alle vittorie di Chris Froome nel Giro d’Italia e di Geraint Thomas al Tour de France. Felicità e soddisfazione non albergano invece nell’animo di Vincenzo Nibali che da questa Vuelta si sarebbe aspettato altre risposte in ottica mondiale. ...

Vuelta a España 2018 - ventunesima tappa : Alcorcòn-Madrid. Passerella finale - Elia Viviani per l’ultimo sigillo : La Vuelta a España 2018 volge al termine. Dopo l’ultimo arrivo in salita di ieri che ha decretato il trionfo generale a Simon Yates, oggi la ventunesima tappa propone una Passerella finale di 100 km da Alcoròn a Madrid, con l’ultimo arrivo molto probabilmente in volata nel cuore della capitale iberica. Andiamo a scoprire insieme il percorso e i favoriti. Percorso 100 km tutti completamente pianeggianti. Dopo 30 km circa si entra a ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (domenica 16 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 16 settembre) si svolgerà la ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a España 2018, 100 km da Alcorcon a Madrid. Questa 73ma edizione si chiuderà con la classica passerella finale sulle strade della capitale spagnola. Simon Yates potrà festeggiare la conquista della maglia rossa insieme ai compagni di squadra, mentre i velocisti si giocheranno l’ultima vittoria, con il nostro Elia Viviani che andrà a caccia del tris. La partenza ...

Vuelta a España 2018 - Simon Yates : “Faccio fatica a crederci. Il Giro è stata un’esperienza importante” : Ci si aspettava molto dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il successo finale. Il capitano della Mitchelton-Scott si è difeso con grande intelligenza nell’ultima stage ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Giornata perfetta per Enric Mas - Simon Yates amministra e trionfa - Alejandro Valverde crolla : Colpi di scena e spettacolo non sono mancati nell’ultimo tappone di montagna della Vuelta a España 2018. Sul Coll de la Gallina vince lo spagnolo Enric Mas davanti a Miguel Ángel López, che salgono rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio finale, mentre Simon Yates difende alla grande la maglia rossa e trionfa così nella generale. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della ventesima tappa. pagelle ...

Madrid Challenge by la Vuelta 2018 : nella cronometro a squadre si impone il Team Sunweb - Valcar ottima sesta : Non solo gli uomini: sulle strade spagnole si testano anche le ragazze per quanto riguarda lo Women’s World Tour. Appuntamento con il Madrid Challenge by la Vuelta 2018, quarta edizione della manifestazione che però quest’anno cambia la formula, inserendo una doppia tappa (una cronometro a squadre e poi una prova in linea). Oggi si è aperto il programma con la prova contro il tempo per Team: a trionfare è stata la Sunweb, detentrice ...

Vuelta 2018 : Simon Yates resta in Maglia Rossa - è trionfo. Mas vince al Coll de la Gallina : Enric Mas ha conquistato la 20esima tappa della Vuelta 2018 , Andorra-Coll de la Gallina di 97,3 km. Simon Yates conferma la Maglia Rossa ed è il vincitore della corsa spagnola , primo trionfo per lui ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Valverde maglia verde - De Gendt miglior scalatore - a Yates la combinata : Alejandro Valverde ha vinto la classifica a punti, Thomas De Gendt è il migliore scalatore, Simon Yates ha trionfato nella combinata. Questo l’esito delle altre classifiche alla Vuelta di Spagna. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 131 PTS – – 2 SIMON PHILIP Yates 71 MITCHELTON – SCOTT 104 PTS – – 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 103 ...

Vuelta a España 2018 : Enric Mas strepitoso! Successo di tappa e seconda piazza in classifica - Simon Yates in trionfo : Ci si aspettava tantissimo dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il Successo finale. Tanti cambi di fronte in chiave vittoria di tappa: a spuntarla è stato il ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates in trionfo - la maglia rossa è sua! Mas e Lopez sul podio : Simon Yates ha vinto la Vuelta a España 2018. Il britannico della Mitchelton Scott ha amministrato la situazione nell’ultimo tappone di montagna e ha così vestito la maglia rossa più bella, quella che conta davvero: domani la passerella di Madrid lo incoronerà definitivamente e gli consegnerà il suo primo Grande Giro. Sul podio salgono anche il giovane spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez che nell’ultima frazione ...