Vuelta 2018 | classifica finale e risultati dell' ultima tappa

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Valverde in verde - De Gendt a pois : Conclusa la Vuelta a España 2018: andiamo a scoprire le altre classifiche. Maglia verde 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 131 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 119 PTS – – 3 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 105 PTS – – 4 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 104 PTS – – 5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 103 PTS – – 6 THIBAUT ...

Classifica finale Vuelta a España 2018 : Simon Yates ha vinto! Mas e Lopez sul podio - Brambilla miglior italiano : Il britannico Simon Yates, capitano della Mitchelton Scott, ha vinto la Vuelta di Spagna 2018. Il 26enne ha indossato l’ultima maglia rossa a Madrid ed è salito sul gradino più alto del podio nella capitale iberica conquistando il suo primo Grande Giro. L’ultima frazione totalmente pianeggiante non modifica nulla in Classifica generale, sul podio salgono anche lo spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez. Gianluca ...

Vuelta a España 2018 : ennesimo show di Elia Viviani - in trionfo a Madrid. Gioia in rosso per Simon Yates : Consueta passerella conclusiva per la Vuelta a España 2018. La ventunesima ed ultima frazione, da Alcorcòn a Madrid, per un totale di 100 km interamente pianeggianti, ha visto in scena la consueta volata finale, con il trionfo di Elia Viviani. Lo sprinter della Quick-Step Floors trova uno sprint eccezionale, di rimonta, battendo a doppia velocità tutti i rivali e andandosi a prendere la terza Gioia personale nella corsa a tappe iberica. Può ...

Vuelta 2018 – L’Italia resta padrona di Madrid - Viviani vince la 21ª tappa : il Profeta è imbattile in volata : L’ultima tappa dell’edizione 2018 della Vuelta di Spagna incorona Elia Viviani, che taglia per primo il traguardo di Madrid davanti a Sagan e Nizzolo In questo 2018 non ce n’è per nessuno in volata, Elia Viviani è il velocista al momento più forte sulla faccia della terra. Il corridore della Quick Step vince l’ultima tappa della Vuelta di Spagna, tagliando per primo il traguardo di Madrid al termine di una volata ...

Diretta/ Vuelta 2018 : Elia Viviani vince in volata anche la 21^ tappa! Terzo successo per il veneto : Diretta Vuelta 2018: Elia Viviani vince anche la ventunesima tappa della corsa, Terzo successo in queste tre settimane per il veneto. Simon Yates festeggia il trionfo nella generale(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:41:00 GMT)

Madrid Challenge by la Vuelta 2018 : super Giorgia Bronzini - torna alla vittoria! Classifica generale a Van Dijk : Seconda e decisiva frazione per il Madrid Challenge by la Vuelta 2018, corsa iberica facente parte del Women’s World Tour. Nella tappa completamente pianeggiante in quel di Madrid, di 100 chilometri nella capitale spagnola, ad imporsi è una fantastica Giorgia Bronzini. L’azzurra, ex campionessa del mondo, che ha già annunciato il ritiro per la prossima stagione, si è imposta in uno sprint ristretto, tornando al successo a circa 5 ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa a Yates : il tripete britannico (21^ tappa) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates è il leader e si potrà godere il trionfo a Madrid. Mas e Lopez sul podio (21^ tappa, oggi)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:29:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultima tappa a Madrid - Elia Viviani sfida Peter Sagan : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 17.

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultima tappa a Madrid - Elia Viviani sfida Peter Sagan : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima e ultima tappa della Vuelta a España 2018. Passerella finale da Alcorcòn a Madrid, per un totale di 100 km interamente pianeggianti, tra cui 12 giri sul circuito cittadino che si destreggia fra le strade principali della capitale spagnola. Gli uomini della Mitchelton-Scott festeggiano il trionfo generale del proprio capitano, Simon Yates, che completa l’en plein del Regno Unito nei ...

Vuelta 2018 – Nibali duramente realista - lo Squalo lancia l’allarme : “Mondiale? Non sono in condizioni di vincerlo” : Il duro realismo di Vincenzo Nibali dopo la 20ª tappa della Vuelta di Spagna: il messinese della Bahrain Merida non è per nulla ottimista in vista dei Mondiali di Innsbruck La Vuelta di Spagna sta ormai per terminare: oggi la passerella finale che porterà poi alle premiazioni sul podio. Vincenzo Nibali ha portato a termine la sua corsa spagnola, tra alti e bassi, sfruttandola come preparazione per gli imminenti Mondiali di Innsbruck, dopo ...

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 21ª ed ultima tappa : arrivo a Madrid per velocisti : Vuelta 2018, siamo giunti all’epilogo finale che da Alcorcon porterà a Madrid, con Yates trionfatore della corsa La Vuelta 2018 è giunta al suo epilogo finale, vale a dire la tappa numero 21 che da Alcorcon porterà a Madrid. Se per i big della classifica generale si tratta di una semplice passerella per portare in trionfo Yates, i velocisti vanno ancora alla ricerca di un acuto. Una vittoria di tappa alla Vuelta è sempre molto ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali si sfoga : “Non sono nella condizione di fare la differenza al Mondiale” : La Vuelta a España 2018 volge al termine ed oggi a Madrid sarà il giorno del trionfo per il britannico Simon Yates che chiude il cerchio dei successi del Regno Unito in questa stagione, guardando alle vittorie di Chris Froome nel Giro d’Italia e di Geraint Thomas al Tour de France. Felicità e soddisfazione non albergano invece nell’animo di Vincenzo Nibali che da questa Vuelta si sarebbe aspettato altre risposte in ottica mondiale. ...

Vuelta a España 2018 - ventunesima tappa : Alcorcòn-Madrid. Passerella finale - Elia Viviani per l’ultimo sigillo : La Vuelta a España 2018 volge al termine. Dopo l’ultimo arrivo in salita di ieri che ha decretato il trionfo generale a Simon Yates, oggi la ventunesima tappa propone una Passerella finale di 100 km da Alcoròn a Madrid, con l’ultimo arrivo molto probabilmente in volata nel cuore della capitale iberica. Andiamo a scoprire insieme il percorso e i favoriti. Percorso 100 km tutti completamente pianeggianti. Dopo 30 km circa si entra a ...