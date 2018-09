Volley – Prima uscita stagionale positiva per la Banca Valsabbina

Mondiali Volley 2018 – Risultati e classifica al termine della prima giornata di gare : Mondiali 2018: Risultati e classifica dopo la prima giornata di gare Gli azzurri della pallavolo tornano in campo questa sera, contro il Belgio, dopo l’esordio di domenica scorsa al Foro Italico di Roma, nel quale l’Italia ha portato la prima importante vittoria contro il Giappone. Intanto, anche tutte le altre squadre che partecipano alla rassegna iridata hanno disputato il loro primo match. Ecco dunque i Risultati di tutte le ...

Mondiali Volley 2018 – Buona la prima per l’Italia : il calendario delle partite degli azzurri : Un mese di puro spettacolo ai Mondiali di Volley 2018: il calendario delle partite dell’Italia nella rassegna iridata E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di Volley 2018: ieri al Foro Italico di Roma l’Italia ha conquistato una specialissima vittoria contro il Giappone, davanti ad un pubblico eccezionale che ha supportato gli azzurri dal primo minuto di gioco, nonostante le previsioni meteorologiche non troppo ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - le pagelle della prima gara : Carisma e determinazione per uno dei migliori liberi al mondo. Da vedere e rivedere la ricezione nel primo set: il punto alla fine sarà di Anzani in primo tempo, ma tutta la squadra lo va ad ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - prima vittoria degli azzurri! Dominio al Foro Italico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per il debutto al Foro Italico di Roma, gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico davanti a 11mila spettatori infuocati e vogliono incominciare con il piede giusto la propria rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini cercano una vittoria limpida, fondamentale per alimentare ...

DIRETTA/ Italia-Giappone (risultato finale 3-0) streaming video tv Rai : buona la prima! (Mondiali Volley) : DIRETTA Italia Giappone: info streaming video e tv della prima partita degli azzurri dei volley maschile ai Mondiali 2028, dove siamo padroni di casa. Si gioca alle 19.30.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Calendario Mondiali Volley 2018 : programma - orari e tv. Tutte le partite dalla prima fase alla finale : I Mondiali 2018 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 30 settembre, tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata si svolgerà in coabitazione tra i due Paesi, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni: 24 Nazionali si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo attualmente detenuto dalla Polonia che quattro anni fa interruppe la striscia vincente del Brasile. Si preannuncia grande spettacolo, il ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il cammino dell’Italia - le possibili avversarie dalla prima fase alla Finale : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Analizziamo nel dettaglio il tabellone degli azzurri e il possibile cammino dei vicecampioni olimpici. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A, un girone che non prevede altre corazzate ma che annovera tra le proprie fila delle formazioni particolarmente insidiose e difficili da ...

Volley - Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a gironi : come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due - il calendario e gli orari : La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di Volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre. Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della ...

Volley – Buona la prima per l’Italia : battuta la Cina nella prima amichevole in vista dei Mondiali 2018 : Verso il Mondiale 2018: l’Italia batte la Cina nella prima gara amichevole In una Kioene Arena sold out con i suoi 4mila spettatori presenti la Nazionale Italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella prima amichevole prima del via della rassegna iridata. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una Buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai ...

Volley – Europei U19 femminile : buona la prima per le azzurrine : Europei Under 19 femminile: esordio vincente delle azzurrine, 3-1 alla Bielorussia A Durres (Albania) nel Campionato Europeo under 19 femminile le azzurrine di Massimo Bellano hanno superato 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 25-18) la Bielorussia. Convincente la prestazione dell’Italia che ha accusato un calo solo nel terzo set. Per il resto della partita le ragazze di Bellano hanno condotto il gioco, ottenendo un successo importante contro ...

Beach Volley – Finali Scudetto : i risultati della prima giornata : Beach Volley Campionato Italiano: la prima giornata delle Finali Scudetto prima giornata ricca di emozioni e spettacolo sulle spiagge di Catania, dove oggi hanno preso il via le Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. I 6 campi allestiti all’interno del villaggio Le Capannine sono stati animati nell’arco della giornata da ben 60 partite maschili e femminili, che hanno allineato i due ...

Beach Volley : Finali Scudetto - a Catania in archivio la prima giornata : Catania- Si è conclusa sulla sabbia del villaggio Le Capannine di Catania la prima giornata delle Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley , regalando ...

Volley - Mondiali 2018 : infortunio muscolare per Earvin Ngapeth. Prima fase a rischio - la Francia trema : Mancano 9 giorni al via del Mondiali 2018 di Volley che si svolgeranno tra Italia e Bulgaria. La nazionale francese, tra le grandi favorite al titolo insieme a Russia e Brasile, è in apprensione per l’infortunio occorso alla sua stella più lucente, Earvin Ngapeth. Il 27enne schiacciatore, che già nel 2017 disputò un Europeo a mezzo servizio a causa di un infortunio, è alle prese con un piccolo stiramento muscolare agli addominali: i medici ...