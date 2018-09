Volley | Mondiali 2018 | l’Italia scalda il pubblico | dati d’ascolto superlativi Due

Mondiali Volley 2018 – La Nazionale italiana continua a riscuotere successo! Boom di ascolti : Mondiali Volley 2018, Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina. In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla seconda fase! Azzurri a Milano : quali saranno gli avversari? : L’Italia si è matematicamente qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e sicuramente scenderà in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare tre partite nel weekend del 21-23 settembre. La nostra Nazionale ha per il momento conquistato tre vittorie (contro Belgio, Giappone, Argentina) e questa sera dovrebbe arrivare il poker contro la Repubblica Dominicana prima del match di chiusura a Firenze contro la ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - l’ace pazzesco di Michele Baranowicz. L’ultimo punto dello svincolato di lusso : Michele Baranowicz ieri sera è stato l’uomo della provvidenza, colui che ha messo a segno il punto della vittoria per l’Italia contro l’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale era in totale affanno, stava vivendo un quarto set di sofferenza e rischiava addirittura di venire trascinata al tie-break. Ivan Zaytsev ha annullato due set-point, poi un muro ci ha regalato il secondo match-point e in quel ...

Mondiali Volley 2018 – Italia super! Risultati e classifiche dopo la quarta giornata di gare : Mondiali Volley 2018: Risultati e classifica dopo la quarta giornata di gare L’Italia fa 3 su 3: splendida vittoria degli azzurri, ieri sera sull’Argentina. Davanti al pubblico Italiano Zaytsev e compagni hanno regalato uno spettacolo unico assicurandosi il primo posto della Pool A. Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dopo la quarta giornata di gare: Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana - sarà passeggiata con la cenerentola? Gli azzurri inseguono la quarta vittoria : Questa volta non ci sono soste per l’Italia che torna immediatamente in campo per affrontare la Repubblica Dominicana nella quarta partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri sono chiamati a quello che sulla carta dovrebbe essere l’impegno più agevole dell’intera rassegna iridata: davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia cuor di leone! Azzurri impavidi - che sofferenza contro l’Argentina : meno tecnica e più grinta - terza vittoria : Italia cuor di Leone. Si può descrivere così la nostra Nazionale dopo la soffertissima vittoria sull’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile: il 3-1 conquistato con grande sudore al Mandela Forum di Firenze è stato frutto di generosità, grinta e sangue pulsante nelle vene. Un capolavoro di carattere più che di tecnica e tattica dove effettivamente siamo stati un po’ troppo carenti. Gli Azzurri hanno sudato le fatidiche sette ...

Volley - Mondiali 2018 : la Francia rischia con l’Olanda - torna l’Italia. USA e Serbia favorite : le partite di oggi : oggi domenica 16 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida la Repubblica Dominicana, le partite di altre big come Francia, USA, Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs EGITTO (ore 16.00, Pool B a Ruse): Incontro di poco interesse, entrambe le squadre sono già fuori dalla ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (16 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi domenica 16 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si entra nel vivo della prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. In serata tornerà in campo l’Italia per affrontare la piccola Repubblica Dominicana: gli azzurri cercano la quarta vittoria consecutiva, sulla carta gli azzurri non dovrebbero avere alcun problema contro la modesta compagine caraibica. L’Olanda ...

Italia-Repubblica Dominicana - Mondiali Volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi domenica 16 settembre si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale torna in campo al Mandela Forum di Firenze dopo aver vinto le prime tre partite giocate contro Giappone, Belgio e Argentina: gli azzurri, sostenuti dai 7500 spettatori dell’impianto toscano, puntano al poker di successi per sognare ancora più in grande nella rassegna iridata casalinga. Sulla carta ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1. Chicco Blengini : “Vittoria sofferta - bravi a reagire”. Juantorena : “Messo il cuore” : Emozioni a mille al Mandela Forum di Firenze dove l’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha portato a casa un successo fondamentale, soffrendo tantissimo e rischiando di essere trascinata al tie-break. Tanta felicità nel gruppo azzurro per averla scampata come traspare dalle dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato tramite la ...

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - gli highlights della partita. Sofferta vittoria degli azzurri - quarto set da urlo : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 ai Mondiali 2018 di Volley maschile infilando così il terzo successo consecutivo nella rassegna iridata. Di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sofferto tantissimo prima di avere ragione dell’Albiceleste di Julio Velasco al termine di un quarto set tiratissimo dove Ivan Zaytsev ha annullato due set-point. Di seguito il VIDEO con gli highlights ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (15 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi sabato 15 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli USA hanno vinto il big match contro la Russia, l’Italia si è imposto contro l’Argentina, il Brasile è clamorosamente crollato contro l’Olanda, promosse la Polonia e l’Iran. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 15 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile e le classifiche aggiornata della prima fase. risultati DI ...