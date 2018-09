Volley | Mondiali 2018 | Italia-Rep Dominicana 3-0 | le parole degli azzurri Mazzone e

VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - gli highlights della vittoria degli azzurri ai Mondiali di Volley : L’Italia non fa sconti ai Mondiali 2018 di volley maschile e sconfigge la Repubblica Dominicana con un netto 3-0, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e confermandosi a punteggio pieno. La nostra Nazionale sbriga la pratica caraibica con estrema disinvoltura e ora si lancia verso la fondamentale sfida di martedì sera contro la Slovenia, da vincere a tutti i costi se si vuole accadere alla seconda fase con ...

Volley : Mondiali 2018 - Italia senza problemi contro la Repubblica Dominicana : LA CRONACA DEL MATCH- Blengini conferma il sestetto ormai collaudato per non correre rischi di cali di tensione. Il primo set scivola via facile facile con Giannelli che varia il gioco sollecitando ...

Volley - Mondiali : Italia-Dominicana 3-0 : Quarta vittoria consecutiva per l'Italia ai Mondiali di pallavolo. A Firenze gli azzurri hanno battuto 3-0, 25-12, 25-18, 25-15, la Repubblica Dominicana, il fanalino di coda che finora ha vinto un ...

Mondiali Volley - l'Italia vince ancora : 23.00 E quattro. Prosegue spedito il cammino mondiale dell'Italia che al 'Nelson Mandela Forum' di Firenze ottiene il quarto successo su quattro, battendo la Repubblica Dominicana, fanalino di coda della Pool A, con un rapido 3-0 (25-12 25-18 25-15) in un'ora e 14' di gioco. Gli azzurri di Chicco Blengini chiuderanno la prima fase martedì contro la Slovenia, sempre a Firenze, in un match che vale il primo posto nel girone. Top scorer il ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (16 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi domenica 16 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Il Belgio ha sconfitto il Giappone, partita pirotecnica tra Francia e Olanda, l’Italia ha surclassato la Repubblica Dominicana, la Finlandia si è salvata con il Porto Rico, la Serbia ha dovuto sudare con l’Australia. Di seguito tutti i risultati di oggi domenica 16 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile e le classifiche aggiornata della ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - passeggiata caraibica! Quarta vittoria consecutiva - super Juantorena : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di Volley maschile e travolge la malcapitata Repubblica Dominicana con un roboante 3-0 (25-12; 25-18; 25-15). passeggiata caraibica per gli azzurri davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, doveva essere una formalità e la nostra Nazionale non ha tradito le aspettative della vigilia infilando così il quarto successo consecutivo nella rassegna iridata dopo quelli ottenuti contro ...

Volley - Mondiali 2018 : Olanda ammazza grandi - travolta la Francia! I Galletti si arrendono dopo il Brasile : L’Olanda concede uno straordinario bis ai Mondiali di Volley e, dopo aver superato il Brasile, oggi batte la Francia che, al contrario, è alla seconda sconfitta, dopo quella con i campioni olimpici, ed ora vede complicarsi il cammino iridato. Finisce al quinto set con una strepitosa rimonta degli olandesi per il 3-2 finale (23-25 19-25 25-21 25-23 15-13). L’Olanda parte forte nel primo parziale, portandosi in vantaggio prima sul 5-1 ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - azzurri dominanti a Firenze : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva: dopo aver sconfitto Giappone, Belgio e Argentina, i ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono più fermarsi e puntano al successo per arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di martedì sera contro la Slovenia. Sulla carta ...

