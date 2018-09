Volley | Mondiali 2018 | Italia cuor di leone! Azzurri impavidi | che sofferenza contro

Volley - Mondiali 2018 : la Francia rischia con l’Olanda - torna l’Italia. USA e Serbia favorite : le partite di oggi : oggi domenica 16 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida la Repubblica Dominicana, le partite di altre big come Francia, USA, Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs EGITTO (ore 16.00, Pool B a Ruse): Incontro di poco interesse, entrambe le squadre sono già fuori dalla ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1. Chicco Blengini : “Vittoria sofferta - bravi a reagire”. Juantorena : “Messo il cuore” : Emozioni a mille al Mandela Forum di Firenze dove l’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha portato a casa un successo fondamentale, soffrendo tantissimo e rischiando di essere trascinata al tie-break. Tanta felicità nel gruppo azzurro per averla scampata come traspare dalle dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato tramite la ...

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - gli highlights della partita. Sofferta vittoria degli azzurri - quarto set da urlo : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 ai Mondiali 2018 di Volley maschile infilando così il terzo successo consecutivo nella rassegna iridata. Di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sofferto tantissimo prima di avere ragione dell’Albiceleste di Julio Velasco al termine di un quarto set tiratissimo dove Ivan Zaytsev ha annullato due set-point. Di seguito il VIDEO con gli highlights ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (15 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi sabato 15 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli USA hanno vinto il big match contro la Russia, l’Italia si è imposto contro l’Argentina, il Brasile è clamorosamente crollato contro l’Olanda, promosse la Polonia e l’Iran. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 15 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile e le classifiche aggiornata della prima fase. risultati DI ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia 3-1 - big match ad Anderson e compagni! Crollano i Campioni d’Europa - Polonia ok : Oltre alla clamorosa vittoria dell’Olanda sul Brasile e al sofferto successo dell’Italia sull’Argentina, sono andate in scena altre due partite nella serata dei Mondiali 2018 di Volley maschile. USA vs RUSSIA 3-1 (25-23; 20-25; 25-23; 25-20), Pool C a Bari La corazzata a stelle e strisce vince il big match contro i Campioni d’Europa. Due delle grandi favorite per il titolo iridate si sono fronteggiate a viso ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev guerriero risolutore - Mazzone uomo da aces - Juantorena top scorer : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Albiceleste di Julio Velasco mettendo in campo grande cuore e riuscendo a prevalere in un quarto set tiratissimo. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. IVAN Zaytsev: 9. Vero uomo squadra, si è assunto tutte le responsabilità nel momento più ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia da impazzire! Cuore matto degli azzurri - l’Argentina si arrende 3-1. Zaytsev guerriero - vittoria cruciale : Non c’è il due senza il tre, l’Italia rispetta il detto e conquista la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (22-25; 25-15; 25-23; 25-) dopo due ore di autentica battaglia che alla lunga ha premiato gli azzurri, più coriacei che mai e desiderosi di confermare la propria imbattibilità nel ...

Mondiali Volley 2018 – Apoteosi Italia - Zaytsev e compagni stendono anche l’Argentina : Velasco ko 3-1 : La Nazionale azzurra vince la terza gara consecutiva in questo Mondiale 2018, stendendo l’Argentina di Velasco in quattro set Terza partita e terza vittoria per l’Italia di Blengini, che continua a dominare il girone A del Mondiale di Volley. Gli azzurri si sbarazzano non senza problemi dell’Argentina di Velasco, costretto a cedere sotto i colpi di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, autentici protagonisti del match di ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti di tutte le partite : vittorie di Canada - Iran - Slovenia e USA - Brasile ko contro l’Olanda : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 15 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si incomincia alle ore ...