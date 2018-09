Vodafone Special 1000 4GB con minuti illimitati | 1000 SMS e 4 Giga a 8 euro offerta ad

Vodafone Special Minuti 50 Giga è tornata con portabilità TIM e Wind insieme ad altre offerte : Vodafone ripropone la sua offerta di punta con portabilità del numero Special Minuti 50 Giga per TIM , Wind e aggiorna altre offerte minori per contrastare l’agguerrita concorrenza.Non è passato molto tempo prima che Vodafone abbia reagito alla nuova offerta con portabilità proposta in questi ultimi giorni da TIM che prevede 50 Giga di traffico dati con prezzi a partire da 5 euro mensili.Per questo lo storico operatore rosso ha deciso di ...

Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro : Vodafone risponde prontamente a TIM, riproponendo Special Minuti 30 e 50GB, con prezzi che partono dal 7 euro al mese. L'articolo Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone ripropone Special Minuti 30GB in winback a 7 euro e Special 1000 2GB a 5 euro : Vodafone torna a proporre Special Minuti 30 GB a 7 euro ad alcuni ex clienti, e Special 1000 2GB a 5 euro ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Vodafone ripropone Special Minuti 30GB in winback a 7 euro e Special 1000 2GB a 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese : Wind sfida Vodafone con Smart Special 8, proponendo l'offerta anche a coloro che non sono mai stati in Wind: minuti illimitati e 30 GB di Internet 4G a 8 euro al mese basteranno per convincere gli utenti? L'articolo Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special 1000 3GB a 6 euro al mese? Sì - ma solo per alcuni già clienti : Vodafone torna a pensare ai già clienti e sta proponendo l'offerta Vodafone Special 1000 3GB, ammodernata per l'occasione con minuti illimitati, ad alcuni di loro al costo di 6 euro al mese. L'articolo Vodafone Special 1000 3GB a 6 euro al mese? Sì, ma solo per alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind fa guerra a Vodafone per proporre la sua Smart Special 8 : Ormai, pur di accaparrarsi qualche cliente, gli operatori provano tutti i tipi di campagna marketing. L’ultima arriva da Wind che, cercando di sfruttare il malcontento degli utenti Vodafone (notoriamente i più soggetti a rimodulazioni), lancia la sua Smart Special 8. Alcuni utenti Vodafone, infatti, hanno ricevuto un SMS da Wind che recitava: Stanco dei rincari? Passa a Wind! Solo per te 30 GIGA e minuti ILLIMITATI a 8 euro al mese. Per ...

Volete passare a Vodafone con una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più : Dall'arrivo di Iliad, avvenuto circa tre mesi fa, gli operatori stanno giocando al rilancio proponendo offerte sempre più ricche di contenuti a costi che spesso variano di 1 euro o poco più al fine di attrarre nuovi clienti e così guadagnare con i costi d'attivazione. L'articolo Volete passare a Vodafone con una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro : ecco la mossa per non farvi abbandonare l’operatore : Vodafone cerca di non farvi recedere e offre ad alcuni utenti la Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro al mese. L'articolo Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro: ecco la mossa per non farvi abbandonare l’operatore proviene da TuttoAndroid.

Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 : Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone L'articolo Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.

Torna in Vodafone - con le Special Minuti fino a 50GB da 8€ al mese : Torna in Vodafone se vuoi chiamate illimitate e fino a 50GB con le Special Minuti destinate ai clienti di altri operatori, dipende dall’operatore di provenienza, con portabilità del numero. Il costo dipende dal tuo attuale operatore, disponibili nei negozi o tramite contatto del servizio clienti (SMS o chiamata). Torna in Vodafone con le Special Minuti Torna in Vodafone e attiva le Special Minuti per avere Minuti illimitati verso fissi e ...

Passa a Tim Special Top 40GB da Vodafone : chiamate illimitate e 40GB a 10€ : Passa a Tim Special Top New 40GB se sei cliente Vodafone, l’offerta prevede chiamate illimitate e 40GB in 4G a 10,82€ al mese. La tariffa è attivabile tramite operatore oppure nei negozi aderenti all’iniziativa esclusivamente per i clienti dell’operatore rosso che effettuano la portabilità del numero. Passa a Tim Special Top New 40GB da Vodafone Passa a Tim Special Top New 40GB è la nuova proposta dell’operatore blu per ...

Vodafone Special Unlimited 50 GB : la nuova offerta dell’operatore rosso : Ormai è guerra all’ultimo giga. Tutte le compagnie telefoniche cercano di proporre la migliore offerta per accaparrarsi più clienti. Dopo che Kena e Iliad hanno proposto promozioni con 50Gb, anche Vodafone segue la stessa strada, proponendo la sua Special Unlimited 50 GB. L’offerta sembra che non sia disponibile per tutti. E’ stata proposta tramite call center ad alcuni utenti che hanno manifestato la volontà di recedere dal ...

Vodafone vuole tenervi stretti offrendovi la Special Unlimited 50GB a un prezzo speciale : Vodafone ha avviato una nuova campagna promozionale per far restare con sé i propri clienti che prevede l'attivazione della Special Unlimited 50GB a un pezzo Speciale. L'articolo Vodafone vuole tenervi stretti offrendovi la Special Unlimited 50GB a un prezzo Speciale proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 30GB è proposta come winback ad alcuni ex clienti : Vodafone lancia una nuova offerta winback, valida fino al 13 settembre, con 30 GB di traffico Internet a 7,60 euro al mese. L'articolo Vodafone Special Minuti 30GB è proposta come winback ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.