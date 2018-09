Vino : da Regione Veneto 12 - 5 mln per promozione settore vitivinicolo : Venezia, 16 set. (AdnKronos) - Sono in fase di avvio i bandi per la promozione dei vini veneti nei paesi extracomunitari. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, il provvedimento che mette in moto l’assegnazione dei 12,5 milioni di euro per la promo