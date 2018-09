Vino | da Regione Veneto 12 | 5 mln per promozione settore vitivinicolo 2

Vino : da Regione Veneto 12 - 5 milioni per la promozione del settore vitivinicolo : Sono in fase di avvio i bandi per la promozione dei vini veneti nei paesi extracomunitari. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, il provvedimento che mette in moto l’assegnazione dei 12,5 milioni di euro per la promozione all’estero della viticoltura veneta, provenienti dal programma nazionale di sostegno al settore. “Al recente finanziamento per la ristrutturazione e riconversione vigneti di ...

(AdnKronos) - Potranno essere finanziate le diverse azioni di promozione da attuarsi nel corso del 2019 sui mercati esteri, quali ad esempio, relazioni pubbliche, promozioni, pubblicità, partecipazione a esposizioni e fiere, campagne di informazione sulle produzioni a denominazione con un contributo

