Vienna - non sapevamo di video Salvini : ANSA, - BRUXELLES, 16 SET - La presidenza austriaca di turno dell'Ue "non era al corrente della registrazione" dell'intervento del ministro Matteo Salvini alla riunione di Vienna e del botta e ...

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Danimarca - Sisto non legge le mail...e si ritrova da solo a Vienna : Nonostante la notizia dello sciopero dei giocatori della Danimarca abbia fatto il giro del mondo, c'è comunque qualcuno che se l'è fatta scappare. Difficile, ma non impossibile in un mondo in cui si è bombardati dalle notizie. Ancor più difficile non conoscere la notizia di cui si è in qualche modo protagonisti. È quanto successo a Pione Sisto, esterno del Celta Vigo e della ...

Da Vienna nessun accordo sulla missione Sophia. Trenta : "Sono delusa. Ho visto che l'Europa non c'è" : "Oggi mi sento delusa. Ho visto che l'Europa non c'è". Elisabetta Trenta commenta con queste parola, in una diretta Facebook, il vertice informale dei ministri della Difesa dei Paesi dell'Unione europea, appena conclusosi a Vienna. Durante l'incontro si è discusso della futuro della missione Sophia, che tra tre mesi dovrebbe scadere. Sul tema, però, non c'è stata alcuna intesa. Un accordo potrebbe arrivare nelle ...

Rafa Nadal non gioca l’ATP di Vienna : lo spagnolo rifiuta 1 milione di ingaggio! : Rafa Nadal ha deciso di non accettare l’invito dell’ATP di Vienna: il tennista maiorchino ha rifiutato 1 milione di ingaggio I soldi non sono tutto nella vita, specialmente se ti chiami Rafa Nadal. Il campione maiorchino ha rifiutato il lauto ingaggio d 1 milione di euro propostogli dall’ATP di Vienna, preferendo optare per una programmazione legata ai tornei organizzata in modo tale da preservare la propria salute. Agli US Open Nadal ha ...

Vienna - Trenta : "Su proposta italiana modifiche missione Sophia non c'è ancora l'unanimità" : Così l'Alto rappresentante per la politica Estera Federica Mogherini, al termine della riunione informale dei ministri della Difesa europei a Vienna, ricordando che nel Mediterraneo "l'Ue ...

Vertice migranti a Vienna - Trenta : 'Delusa - l'Europa non c'è' : "Mi sento delusa, ho visto che l'Europa non c'è, non è presente". Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in conferenza stampa al termine della ministeriale a Vienna, ...

Migranti - il vertice di Vienna è andato male Trenta : "Sono delusa - l'Europa non c'è : "Oggi mi sento delusa perché hovisto che l'Europa non c'è, ma sono fiduciosa" ha detto' il ministroElisabetta Trenta, al termine della riunione Difesa Ue. "Dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma poi gli oneri ricadono solo su un Paese", ha detto Salvini.

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la missione Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...

È Vienna la città più vivibile del mondo nel 2018 (ma nella classifica dell'Economist non c'è posto per l'Italia) : È Vienna la città più vivibile del mondo nel 2018. Lo afferma il Global Liveability Index pubblicato annualmente dalla Economist Intelligence Unit, secondo cui quest'anno la capitale austriaca ha scalzato Melbourne, che aveva il primato nelle ultime sette edizioni.La classifica si basa su una serie di parametri tra cui infrastrutture, educazione, servizi sanitari, e esamina ogni anno 150 città del mondo. "Negli ultimi ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Menegatti/Orsi Toth none. Lupo/Nicolai out ai sedicesimi. Italia fuori dai giochi : Italia fuori dai giochi dopo tre giorni di tabellone principale nel’ultimo Major Series della stagione a Vienna. Si ferma al primo set della sfida con le statunitensi Hughes/Summer la corsa di Menegatti/Orsi Toth che, dopo otto successi consecutivi, subiscono la prima sconfitta da quando sono tornate a fare coppia dieci giorni fa, mentre Lupo/Nicolai, in evidente difficoltà dal punto di vista atletico per via del lungo stop imposto ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Menegatti/Orsi Toth non si fermano più : sono già negli ottavi! : Doppia impresa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nella prima giornata dedicata al tabellone principale del Major Series di Vienna. Le azzurre sono già agli ottavi di finale e già questo è un risultato incredibile se si pensa che erano inserite in un vero girone di ferro e che solo una settimana fa dovevano ancora riprendere a giocare dopo due anni di stop. L’impresa vera e propria Menegatti/Orsi Toth l’hanno compiuta nella semifinale del ...

Vienna : doppio passaporto non prima 2020 : 16.35 Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca agli altoatesini saranno poste non prima del 2019-2020. Lo afferma lo staff del portavoce del governo di Vienna, ribadendo che qualsiasi soluzione sarà elaborata d'intesa con Roma e Bolzano e avverrà nello spirito dell'integrazione europea e del progetto di pace europeo. "prima di essere un atto ostile -interviene il ministro degli Esteri Moaveroè un atto curioso: ...

Vienna : “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro : “E’ un atto ostile e inopportuno” : Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” Continua a leggere L'articolo Vienna: “Doppio passaporto non prima del 2019/2020” | Fraccaro: “E’ un atto ostile e inopportuno” proviene da NewsGo.