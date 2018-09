VIDEO Serie A | gli highlights e i gol della quarta giornata Le azioni salienti

VIDEO / Cremonese-Spezia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B) : Video, Cremonese-Spezia: highlights e gol della partita. I padroni di casa si impongono col risultato di 2-0 grazie alle reti di Terranova e Birghenti nella prima frazone di gioco (Serie B)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:30:00 GMT)

VIDEO / Brescia-Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B) : Video, Brescia-Pescara: la gara termina col risultato di 1-1 e sono diversi i segnali positivi per entrambe le squadre. Le rondinelle però in casa avrebbero voluto vincere (Serie B)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:56:00 GMT)

VIDEO/ Frosinone Sampdoria (0-5) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Frosinone Sampdoria (0-5): highlights e gol della partita di Serie A. Nella quarta giornata del campionato vittoria netta dei blucerchiati, ciociari ancora a secco di reti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:01:00 GMT)

VIDEO/ Inter Parma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Inter Parma (0-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4^ giornata. Le immagini salienti del match a San Siro (sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:07:00 GMT)

VIDEO/ Napoli-Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Napoli Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4^ giornata. Al San Paolo decide un gol di Lorenzo Insigne, assist di Arkadiusz Milik.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:06:00 GMT)

CATTIVISSIMO ME - ITALIA 1/ Streaming VIDEO del primo capitolo della serie (oggi - 15 settembre 2018) : CATTIVISSIMO me, il film d'animazione in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast i doppiatori: Max Giusti, Edoardo Stoppacciaro, alla regia Pierre Coffin. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:28:00 GMT)

MOVIOLA VAR SERIE A/ VIDEO - terza giornata : Gagliardini da espulsione - Dimarco "graziato" da Manganiello : MOVIOLA Var SERIE A, terza giornata: durante Inter-Parma Gagliardini rischia l'espulsione, Dimarco il rigore per un tocco di braccio. Entrambi "graziati" dall'arbitro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:46:00 GMT)

VIDEO/ Venezia-Benevento (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata) : Video Venezia Benevento (2-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 3^ giornata. Al Penzo i sanniti prevalgono grazie a Bandinelli, autore di due gol e un assist.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:00:00 GMT)

The Romanoffs : la nuova serie antologica di Amazon Prime VIDEO (VIDEO) : The Romanoffs è la nuova serie Tv firmata Matthew Weiner. Conosciuto per Mad Men e vincitore di ben 9 Emmy Awards, il creatore e produttore si concentrerà in questo nuovo lavoro sulla famiglia reale russa. The Romanoffs seguirà vicino otto personaggi diversi e dislocati in ambienti e Paesi diversi, unendo Asia, America e Europa. Il cast presenta volti noti dello spettacolo internazionale e riporta al centro della scena attori come Aaron Echart o ...

Maradona - in arrivo la serie tv su Amazon Prime VIDEO : il cast : Diego Armando Maradona sarà anche una serie tv di Amazon Prime Video. La serie racconterà la vita, la carriera, i successi, i vizi, le cadute e le magie del Pibe de Oro. La notizia è stata divulgata verso maggio e nei mesi successivi ha ricevuto qualche riscontro. La serie biografica sarà prodotta da BTF Media in collaborazione con Dhana Media e Raze. Non si conosce ancora la data ufficiale dell’esordio su Prime Video e nel frattempo ...

DIRETTA/ Calendario Serie C 2019 info streaming VIDEO e tv : le soste e i turni infrasettimanali : DIRETTA Calendario Serie C 2019: i gironi e il sorteggio info streaming video e tv, scopriamo le partite e le giornate della terza Serie.

DIRETTA / Calendario Serie C 2019 - gironi info streaming VIDEO e tv : via al sorteggio di giornate e partite! : DIRETTA Calendario Serie C 2019: i gironi e il sorteggio info streaming video e tv, scopriamo le partite e le giornate della terza Serie del calcio italiano (oggi 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:20:00 GMT)