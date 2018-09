VIDEO | Il Da-da-un-pa delle gemelle Lecciso 14 anni dopo

VIDEO Italia strepitosa - argento ai Mondiali di ginnastica ritmica : gli esercizi delle Farfalle - che volo verso le Olimpiadi : Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno conquistato una pazzesca medaglia d’argento nel concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. L’Italia ha così ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie a due esercizi commoventi eseguiti dalle nostre Farfalla. Di seguito i VIDEO degli esercizi dell’Italia ai Mondiali 2018 di ...

No Tav - 76 denunciati per i disordini al cantiere di Chiomonte : il lancio di razzi e la risposta delle forze dell’ordine. Il VIDEO : La scorsa settimana, tra il 7 e l’8 settembre, mentre a Venaus c’era il campeggio dei No Tav, un centinaio tra antagonisti e attivisti hanno raggiunto la frazione Gravella di Chiomonte, dove era stato predisposto uno sbarramento di cemento armato con rete metallica a protezione del cantiere. Lì in un primo momento un gruppetto ha accatastato della legna sotto lo sbarramento e le ha dato fuoco. Successivamente, come si vede nel video, ...

Gene Gnocchi contro Renzi : "Stufi delle sue battute"/ VIDEO - il comico attacca il Pd : "Sinistra poco seria" : Gene Gnocchi contro Renzi: "Stufi delle sue battute". Ultime notizie Video, il comico ai microfoni di Otto e mezzo attacca il Pd: "Sinistra poco seria".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Igor - morto a 14 anni - i pm milanesi oscurano i VIDEO delle 'sfide' : Ha dato subito i primi effetti l'intervento della Procura di Milano che ieri ha deciso di bloccare quel video su 'cinque sfide pericolosissime', tra cui l'auto-soffocamento o il cosiddetto 'blackout', ...

Igor - morto a 14 anni - i pm milanesi oscurano i VIDEO delle 'sfide' : Ha dato subito i primi effetti l'intervento della Procura di Milano che ieri ha deciso di bloccare quel video su 'cinque sfide pericolosissime', tra cui l'auto-soffocamento o il cosiddetto 'blackout', ...

Miss Italia 2018 - Diletta Leotta è una miss : indossa la coroncina delle più belle [FOTO e VIDEO] : 1/22 Stefano Porta/LaPresse ...

Miss Italia 2018 – Diletta Leotta si ‘finge’ reginetta : la presentatrice indossa la coroncina delle pretendenti al titolo [VIDEO] : Diletta Leotta protagonista assoluta a Miss Italia 2018, la bellissima presentatrice indossa la coroncina delle pretendenti al titolo e documenta le sue giornate sui social Diletta Leotta ha presenziato oggi alla conferenza stampa della 79ª edizione di Miss Italia. La catanese sarà presentatrice del concorso di bellezza insieme a Francesco Facchinetti ed allieterà il pubblico grazie a bellezza e fascino. La giornalista di Dazn mostra le ...

Youtuber - premi Oscar e artisti delle immagini invadono Roma per «VIDEOcittà» : Dieci giorni, più di 60 eventi, che trasformeranno Roma nella Capitale internazionale della creatività artistica, artigianale e tecnologica tra cinema, Youtuber e artisti legati al mondo delle immagini. È la grande rassegna Videocittà in programma dal

11 settembre - il VIDEO inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo : l’attacco - il crollo - i soccorsi : A distanza di 17 anni dall’attacco alle Torri gemelle, sono usciti i video restaurati dell’ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga. Durante il filmato LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario. L'articolo 11 settembre, il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo: ...

Il paradiso delle Signore 3 - Vanessa Gravina a TvBlog : "Adelaide è un personaggio meraviglioso - è un'ape regina - una first lady!" (VIDEO) : Vanessa Gravina è una delle new entry della terza stagione de Il paradiso delle Signore 3, la fiction/soap opera di Rai 1 che andrà in onda a partire dal 10 settembre 2018, da lunedì a venerdì, alle ore 15:25.L'attrice milanese interpreterà il personaggio di Adelaide di Sant'Erasmo, discendente di un nobile casato che non ha mai accettato il matrimonio tra la sorella Margherita e Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. Dopo la ...

Il paradiso delle Signore 3 - Roberto Farnesi a TvBlog : "Finalmente un personaggio negativo! Mi sto divertendo molto" (VIDEO) : Roberto Farnesi è una delle new entry della terza stagione de Il paradiso delle Signore 3, la fiction/soap opera di Rai 1 che andrà in onda a partire dal 10 settembre 2018, da lunedì a venerdì, alle ore 15:25.L'attore pisano vestirà i panni di Umberto Guarnieri, un banchiere che ha costruito la sua fortuna grazie al matrimonio con la ricca nobile Margherita di Sant'Erasmo. Umberto Guarnieri, entrato in possesso della Banca e di tutte le ...

Il paradiso delle Signore 3 - Alice Torriani a TvBlog : "Andreina Mandelli perderà tutte le certezze e i privilegi e resterà sola" (VIDEO) : Alice Torriani è la protagonista della terza stagione de Il paradiso delle Signore 3, la fiction/soap opera di Rai 1 che andrà in onda a partire dal 10 settembre 2018, da lunedì a venerdì, alle ore 15:25.L'attrice milanese tornerà ad interpretare il personaggio di Andreina Mandelli. In questa nuova stagione, Andreina sarà accusata di complicità nell'omicidio di Pietro Mori insieme alla madre Marisa e, per questo motivo, sarà costretta ad ...

Il paradiso delle Signore 3 - Alessandro Tersigni a TvBlog : "E' un esperimento nuovo - ce la stiamo mettendo tutta!" (VIDEO) : Alessandro Tersigni è il protagonista della terza stagione de Il paradiso delle Signore 3, la fiction/soap opera di Rai 1 che andrà in onda a partire dal 10 settembre 2018, da lunedì a venerdì, alle ore 15:25.L'attore romano tornerà ad interpretare il personaggio di Vittorio Conti. In questa terza stagione, il pubblicitario Vittorio Conti diventerà imprenditore, riaprendo il "paradiso delle Signore", in onore dell'amico defunto Pietro Mori. ...

Diretta MotoGp Misano/ Streaming VIDEO SKY e TV8 gara live : strategia - il ruolo chiave delle gomme : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP San Marino 2018 Misano: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 9 settembre)(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:49:00 GMT)