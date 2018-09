VIDEO Force India | assurdo incidente a Singapore! Perez fa sbattere Ocon contro il muro!

oasport

Incredibile contatto tra Estebane Sergiodurante il primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le duesi sono rese protagoniste nel corso della prima tornata: il francese ha cercato un sorpasso all'esterno ma il messicano lo ha portato fuori traiettoria e lo ha spedito verso il muro facendo terminare con grande anticipo la gara del compagno di squadra e chiamando in pista la safety car. Di seguito ildel contatto tranel primo giro del GP Singapore 2018.