VIDEO - Domenica Live | Il Dadaunpa delle gemelle Lecciso | 14 anni dopo

VIDEO | L'amore di Al Bano e Loredana Lecciso diventa una mini-fiction a Domenica Live : Loredana Lecciso è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica Live e, per l'occasione, la redazione ha mandato in onda una...

Loredana Lecciso a Domenica Live : "Al Bano? Nessun riavvicinamento sentimentale come coppia" (VIDEO) : prosegui la letturaLoredana Lecciso a Domenica Live: "Al Bano? Nessun riavvicinamento sentimentale come coppia" (video) pubblicato su Gossipblog.it 16 settembre 2018 15:18.

La mamma di Tiziana Cantone/ Teresa Giglio parla a Mara Venier del dramma del VIDEO su Whatsapp (Domenica In) : La mamma di Tiziana Cantone è uno degli ospiti del programma di Rai Uno, contenitore di fine settimana che torna in onda oggi con alla guida la storica conduttrice Mara Venier (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:13:00 GMT)

Mara Venier a TvBlog : "Mi ritrovo una Domenica In indebolita. D'Urso? Dire che parto da favorita è azzardato. Maria De Filippi ospite? Magari!" (VIDEO) : Mara Venier tornerà al timone di Domenica In a partire da Domenica 16 settembre 2018, su Rai 1, dalle ore 14.In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, noi di TvBlog abbiamo intervistato la conduttrice a cui abbiamo chiesto subito lo stato d'animo a poche ore dalla prima puntata:prosegui la letturaMara Venier a TvBlog: "Mi ritrovo una Domenica In indebolita. D'Urso? Dire che parto da favorita è azzardato. ...

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . VIDEO : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...

MARA VENIER E GIUCAS CASELLA IN TRENO/ VIDEO - dove stanno andando? L'indizio prima di Domenica In : Ghiotta anticipazione sulla Domenica In firmata MARA VENIER. dove va la conduttrice, insieme a GIUCAS CASELLA? Il Video divertente fa il giro del web.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Angela Rafanelli a Blogo : "Domenica In? Ho sofferto" (VIDEO) Con Casciari su Radio 2 ogni sabato : Tra le novità di B come il sabato, il programma di Rai2 che debutterà sabato 15 settembre nel pomeriggio subito dopo il Tg2, c'è il fatto che ne sia prevista una versione Radiofonica in onda in simulcast su Radio 2. Alla sua conduzione Angela Rafanelli e Mauro Casciari che con i loro commenti arricchiranno la trasmissione dedicata al campionato di calcio di Serie B condotta da Andrea Delogu (video intervista), Gabriele Corsi (video ...

Mara Venier sul set del promo di Domenica In. VIDEO : Domenica In, Mara Venier entusiasta: “Siamo pronti!” Mara Venier ha deciso di parlare ai suoi telespettatori con il cuore durante quetsa nuova stagione tv, e anche per il promo di Domenica In la bionda conduttrice di Rai 1 seguirà la medesima strada. Come ha infatti mostrato ai suoi fan pochi minuti fa sui suoi social, Mara si trova attualmente a Roma presso il quartiere Campo di Fiori, proprio per registrare il promo del rotocalco ...

Mara Venier casalinga disperata/ VIDEO : Domenica In a rischio? La sfida a Barbara D'Urso a colpi di stracci : Mara Venier in attesa che Domenica In prenda ufficialmente il via, ha condiviso un Video diventato virale e lancia la sfida a Barbara D'Urso in versione casalinga.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:35:00 GMT)

MARA VENIER STILE CASALINGA DISPERATA/ VIDEO - pulisce i vetri e spaventa i fan : "Domenica In a rischio!" : MARA VENIER in attesa che Domenica In prenda ufficialmente il via, ha condiviso un Video diventato virale tramite il suo account ufficiale di Instagram.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Domenica Live/ VIDEO - Barbara D’Urso chiama nuovi opinionisti - due naufraghe nel salotto di Canale 5 : Barbara D'Urso riprenderà le redini di Domenica Live il 16 settembre. Per la nuova edizione, previste tante novità, tra cui due nuove opinioniste: Elena Morali e Francesca Cipriani(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Mara Venier ricorda Little Tony/ VIDEO : "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In - ricordo il mio grande amico" : Mara Venier ricorda Little Tony su Instagram. La conduttrice pubblica un Video e scrive: "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In, ricordo il mio grande amico Tony"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:52:00 GMT)

MotoGP - Gp Austria : Ciabatti - Ducati - - 'Il risultato delle FP1 domenica sarebbe perfetto' [VIDEO] : Al termine della sessione il Direttore Sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Questo risultato domenica sarebbe perfetto. A parte gli scherzi abbiamo ...

K2 Talamona : fuoco alle polveri - domenica si corre VIDEO : domenica andrà in scena il vertical lombardo più Extreme: il K2 Talamona . E' la prima edizione del doppio chilometro con partenza dalla chiesa parrocchiale a quota 272 metri e arrivo alla panoramica ...