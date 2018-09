Video Cremonese-Spezia 2-0 | highlights e gol della partita Serie B

Diretta / Cremonese Spezia (risultato finale 2-0) streaming Video Dazn : prima vittoria per i lombardi : Diretta Cremonese Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:53:00 GMT)

DIRETTA / Cremonese Spezia (risultato live 2-0) streaming Video Dazn : gol di Terranova e Brighenti : DIRETTA Cremonese Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Diretta / Cremonese Spezia (risultato live 0-0) streaming Video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Cremonese Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:32:00 GMT)

CREMONESE SPEZIA / Streaming Video e diretta Dazn : arbitra Giua. Orario - quote e probabili formazioni : diretta CREMONESE SPEZIA, Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Cremonese Spezia/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cremonese Spezia, Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:04:00 GMT)

Video/ Palermo Cremonese (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 2^ giornata) : Video Palermo Cremonese (risultato finale 2-2): highlghts e gol della partita, giocata al Barbera e valida per la seconda giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:40:00 GMT)

DIRETTA/ Palermo Cremonese (risultato finale 2-2) streaming Video tv Rai : quanto manca La Gumina ai rosanero : DIRETTA Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:18:00 GMT)

Diretta/ Palermo Cremonese (risultato finale 2-2) streaming Video tv Rai : Mazzotta pareggia allo scadere! : Diretta Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:52:00 GMT)

DIRETTA/ Palermo Cremonese (risultato live 1-2) streaming Video tv Rai : Mogos per il sorpasso! : DIRETTA Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:34:00 GMT)

Diretta/ Palermo Cremonese (risultato live 1-0) streaming Video tv Rai : ritmi bassi in questa ripresa : Diretta Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:12:00 GMT)

DIRETTA/ Palermo Cremonese (risultato live 1-0) streaming Video tv Rai : siciliani avanti all'intervallo! : DIRETTA Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:48:00 GMT)

Diretta/ Palermo Cremonese (risultato live 1-0) streaming Video tv Rai : gol pazzesco di Traijkovski! : Diretta Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:24:00 GMT)

DIRETTA / Palermo Cremonese (risultato live 0-0) streaming Video tv Rai : ci prova subito Emmers! : DIRETTA Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:07:00 GMT)

Diretta / Palermo Cremonese (risultato live 0-0) streaming Video tv Rai : formazioni ufficiali - via! : Diretta Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:41:00 GMT)