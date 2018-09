Vicofaro | chiudere il centro di accoglienza di don Biancalani significa negare il dialogo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) di Marco Aime e Adriano Favole* Pistoia è stata la capitale italiana della cultura nel 2017. La cultura è sinonimo di mutamento, di trasformazione continua, di incontri, dialoghi e scambi. In questi ultimi anni abbiamo avuto occasione di frequentare spesso Pistoia: ci è apparsa una città dinamica, ricca di associazioni e iniziative, aperta. Non è stato difficile, per due estranei quali eravamo, intrecciare amicizie e collaborazioni. Eppure, proprio da questa città, ci arriva una notizia che ci rattrista e ci colpisce profondamente: la chiusura deldidiin seguito a un’ordinanza del sindaco. Non abbiamo né l’intenzione, né la competenza per entrare nel merito dell’ordinanza. Non siamo giuristi né politici e rispettiamo il lavoro delle istituzioni. Siamo, questo sì lo rivendichiamo, studiosi di intercultura e razzismo, osservatori e narratori da oltre 30 anni ...