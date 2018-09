: Venezia, muore ragazzino travolto da un muletto [news aggiornata alle 20:02] - repubblica : Venezia, muore ragazzino travolto da un muletto [news aggiornata alle 20:02] - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Venezia, si intrufola in cantiere: ragazzino ucciso da un muletto #venezia - NotizieIN : Venezia,muletto gli cade addosso: muore -

Un ragazzino è rimasto schiacciato da un, che si è rovesciato, ed è morto. Il giovane si era introdotto con un amico in un deposito di materiali edili, che in quel momento era chiuso, a. I sanitari del 118non hanno potuto che constatare il decesso. L'incidente è avvenuto lungo il cosiddetto "rio della Scomenzera", scalo per il trasporto di materiali via acqua. Il mezzo per essere utilizzato richiede specifiche professionalità.(Di domenica 16 settembre 2018)