Venezia | 13enne muore schiacciato da un muletto

Si intrufolano in un cantiere a Venezia : 13enne muore travolto da un muletto : Il ragazzino di 13 anni, morto a Venezia, ucciso da un muletto che si è rovesciato schiacciandolo, stava giocando nel cantiere edile con il fratello di 14 anni.I due ragazzini si sarebbero introdotti nel cantiere, che era chiuso, forzando un tratto di recinzione. Quindi per gioco si sarebbero impossessati del muletto di grandi dimensioni per 'correre' nello spazio aperto dell'impresa edile. Proprio una manovra azzardata ha provocato il ...