Vaticano | schiaffo del Papa al direttore del Coro della Sistina | “Più che dimetterti | ora

(Di domenica 16 settembre 2018) “Più che, ora devi trovarti un buon avvocato”. CosìFrancesco ha replicato alCappella Musicale Pontificia, monsignor Massimo Palombella, quando, qualche giorno fa, è andato da Bergoglio con la lettera di dimissioni in mano. Era stato ilstesso, infatti, come confermato ufficialmente dal, ad autorizzare “un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi” delpiù antico del mondo. Un’indagine interna affidata, nel giugno scorso, al nunzio apostolico Mario Giordana e rivelata da ilfattoquotidiano.it il 3 luglio 2018 quando il diplomatico aveva già interrogato tutti i 20 cantori adulti e alcuni dei genitori dei 35 “pueri”, i bambini che fanno parte del. Anche in questo caso, come in altre vicende giudiziarie che hanno recentemente coinvolto personalitàSanta Sede, ilvuole che la giustizia faccia il suo corso ...