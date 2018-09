Usa | squalo uccide giovane al largo di Cape Cod | non accadeva da oltre 80 anni

Usa - squalo uccide sub a Cape Cod/ Ultime notizie - polizia chiude le spiagge della città : squalo attacca e uccide surfista 26enne a Cape Cod. Ultime notizie, non accadeva da 80 anni, precisamente dal 1936. L'episodio tragico è avvenuto nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Brent Copeland : “CaUsa al Tour per l’infortunio di Nibali? Ci stiamo lavorando. Lo Squalo sta bene - onorerà la Vuelta” : La Bahrain Merida sta ancora pensando di fare causa agli organizzatori del Tour de France per quanto successo a Vincenzo Nibali, caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di un tifoso e fratturatosi la decima vertebra toracica. Il ritiro dello Squalo dalla Grande Boucle ha creato degli importanti danni economici alla squadra che vorrebbe rivalersi nei confronti di ASO come ancora una volta il team manager Brent Copeland ha ribadito a ...

Usa e Cina danno la caccia a Shark - lo squalo preistorico. Un mostro di incassi : Bene, anzi benissimo, anche in Cina, secondo mercato cinematografico al mondo, dove ha registrato incassi per 50,3 miliardi. In totale Meg ha incassato 141,3 milioni. La Disney ci aveva visto lungo e ...