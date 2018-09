Uragano Florence perde potenza ma i morti negli Usa sono già 11

L’Uragano Florence continua a provocare vittime : gli ultimi aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/25 AFP/LaPresse ...

La figuraccia del giornalista “eroe” : in diretta resiste alla furia dell’Uragano Florence ma alle sue spalle… : Mike Seidel, giornalista di The Weather Channel, sta raccontando, in diretta dalla Carolina del Nord, le conseguenze del passaggio sulla regione dell’uragano Florence. Nel video si vede il reporter che a fatica si regge in piedi, spostato dalla forza del vento. Tuttavia, alle sue spalle, sfilano due giovani in pantaloncini che camminano tranquillamente con la mani in tasca e il cellulare in mano. L'articolo La figuraccia del giornalista ...

L’Uragano Florence “entra” nello studio tv : ecco com’è ritrovarsi dentro la tempesta. L’effetto è pauroso : Mentre gli evacuati sono saliti a 1,7 milioni e le vittime dovrebbero essere almeno 5 (ancora in fase di accertamento l’attendibilità della notizia sulla quinta persona deceduta), il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato la dichiarazione di disastro per il Nord Carolina, colpito dall’uragano Florence, successivamente declassato a tempesta tropicale. Negli studi di The Weather Channel sono stati mostrati, con un ...

Usa - l’Uragano Florence miete le prime vittime : 7 morti. 800mila persone senza elettricità : È di almeno 7 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Florence, già declassato a tempesta tropicale, sulla Carolina del Nord e del Sud negli Stati Uniti. Tra le vittime, una mamma e il suo bambino schiacciati da un albero. "Mai visto un evento simile negli ultimi mille anni".Continua a leggere

L'Uragano Florence perde potenza - ma si contano le vittime e migliaia di sfollati : E' di almeno sette morti il bilancio delle vittime delL'uragano Florence , declassato nella tarda serata di ieri a tempesta tropicale, ma non per questo meno devastante. Sono infatti oltre 20 mila le ...

Usa - l’Uragano Florence genera il caos in North Carolina : 7 le vittime - approvata la dichiarazione di disastro : Sale da cinque ad almeno sette il bilancio delle vittime dell’uragano Florence, declassato a tempesta tropicale. Lo riferisce la Cnn. Sono oltre 20 mila le persone evacuate nei centri di accoglienza allestiti per l’arrivo dell’uragano declassato in tempesta tropicale che si è abbattuto ieri sulla Carolina del nord. Lo riferiscono le autorità. Donald Trump ha approvato una dichiarazione di disastro per la North Carolina. Lo ...

Arriva l’Uragano Florence - canile costretto ad abbattere gli animali : “Uccisi se nessuno li adotta” : Con l'arrivo del ciclone la gente sta fuggendo in massa dalla Carolina del Nord, lasciando i propri animali per strada. Ad accoglierli ci pensano (per legge) alcune associazioni, ma il rischio è che il sovraffollamento porti alla scelta di sopprimere gli stessi "ospiti" delle strutture se non dovesse essere adottati per tempo.Continua a leggere

USA - l’Uragano Florence “in stallo” sulle Carolina : ancora piogge e inondazioni apocalittiche - a rischio molti siti di rifiuti tossici [FOTO e VIDEO] : 1/52 ...

Almeno 5 morti per l’Uragano Florence : Dopo aver raggiunto North e South Carolina è stato declassato a tempesta tropicale, ma potrebbe fare la maggior parte dei danni nei prossimi giorni The post Almeno 5 morti per l’uragano Florence appeared first on Il Post.

Uragano Florence : tra “inondazioni catastrofiche e “ondate che mettono a rischio la vita” - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : 1/85 AFP/LaPresse ...

Usa - l’Uragano Florence prosegue la sua folle corsa : 4 vittime - 2100 voli cancellati - cadranno 68mila miliardi di litri di acqua [FOTO e VIDEO] : 1/72 ...