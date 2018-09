Uno dietro l’altro! Cristiano Ronaldo bis | sinistro fulminante | la doppietta stende il

"C’è dietro qualcUno". Sì - e sono in parecchi : L'attuale ministro degli Interni ha proposito della crisi libica ha più volte esternato: "C'è dietro qualcuno". Per intervento dell'Onu un accordo per il cessate il fuoco è stato raggiunto martedì 5 settembre fra le milizie che a bordo di Toyota e Isuzu con mitragliatrici montate sui cassonetti seminano il caos nella capitale libica. Il tutto è stato perfettamente illustrato da Mario Giro proprio qui.Si tratta ...

LIBIA - GUERRA A TRIPOLI : FRANCIA SOTTO ACCUSA/ Ultime notizie - dubbio di Salvini "qualcUno dietro gli scontri" : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Libia - Salvini : «Escludo interventi militari. Sono preoccupato - penso ci sia qualcUno dietro» : Il vice premier critica la politica francese: «Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace». Fico: «Su orlo crisi umanitari per eredità lasciata da Francia»

Salvini : preoccupato - dietro gli scontri a Tripoli c'è qualcUno : Roma, 3 set., askanews, - "Sono preoccupato": così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sugli scontri armati in corso in Libia.

Libia - Salvini : “Sono convinto che dietro ci sia qualcUno”. E attacca Macron : “Libia? Escludo interventi militari che non risolvono nulla. Dovrebbero capirlo anche altri. Temo che qualcuno per motivi economici metta a rischio la stabilità del Nord Africa, come chi è andato a far guerre che non doveva fare”. Ad attaccare è stato il vicepresidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, con un chiaro riferimento alla Francia, pur senza citarla. “L’Italia deve essere la ...

Indietro tutta 30 e l'ode/ Renzo Arbore e Nino Frassica : Cacao Meravigliao - Uno sponsor finto (Replica) : Indietro tutta 30 e l'ode, replica della prima delle due puntate dello show con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica. Anticipazioni, news e... (Rai 2, 21.05)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Sequestrati i resti del ponte Morandi di Genova - “la rottura di Uno strallo seria ipotesi” dietro al crollo : Tutti i resti del ponte Morandi di Genova, sia le parti di viadotto rimaste in piedi che le macerie finite nel greto del fiume e della ferrovia, sono state sequestrate. Ma non si ferma la ricerca dei dispersi: per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli en...

Ostia - la testata di Spada diventa Uno spot : M5s - "lo ritireremo"/ Ultime notizie - dietrofront di Di Pillo : Ostia, "ti do una capocciata": spot con citazione a Roberto Spada. Ultime notizie Roma, bufera sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Vaccini - Giulia Grillo : "Nessun passo indietro"/ Ultime notizie : ministro - "garantiremo bambini immUnodepressi" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:53:00 GMT)