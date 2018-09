Un Samsung Galaxy A con lo Snapdragon 845 in cantiere? Potrebbe secondo alcune voci

Galaxy Note 9 prende fuoco - un altro caso batteria per Samsung? : Un Galaxy Note 9 prende fuoco e poi esplode in una borsetta di una donna mentre era in ascensore che si è riempito di fumo, da qui il panico. Da qui la causa per danni contro Samsung alla Corte Suprema del Queens, New York. Galaxy Note 9 prende fuoco: donna fa causa a Samsung Nonostante il CEO DJ Koh abbia affermato al The Korea Herald che la batteria del Galaxy Note 9 sia “più sicura che mai” e che “gli utenti non devono più ...

Il Samsung Galaxy Studio apre a Roma : Il Samsung Galaxy Studio è uno spazio realizzato dal produttore coreano per consentire ai propri fan di avere informazioni sulle ultime novità offerte L'articolo Il Samsung Galaxy Studio apre a Roma proviene da TuttoAndroid.

Ecco possibili feature e colori del Samsung Galaxy J6+ : Ecco quelle che dovrebbero essere le colorazioni e le feature del Samsung Galaxy J6+ (o Prime), smartphone ormai prossimo al lancio sul mercato L'articolo Ecco possibili feature e colori del Samsung Galaxy J6+ proviene da TuttoAndroid.

Irriconoscibile il Samsung Galaxy S10 : rivoluzione design e colori - parola di CEO : Molto probabilmente il Samsung Galaxy S10 sarà proprio quello che in molti si aspettano, ossia un top di gamma non solo avanzato nelle sue specifiche hardware ma anche rivoluzionario nel design. DJ Koh, CEO del brand asiatico, in alcune recenti interviste rilasciate ai media cinesi ha lasciato intendere come le prossime ammiraglie si faranno portavoce di grossi cambiamenti estetici, per la gioia di numerosi fan. Ci sono davvero pochi dubbi ...

Samsung Galaxy J3 (2017) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J3 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J3 (2017) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J3 (2017)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J3 (2017)? In […]

DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 : DJ Koh, CEO della divisione mobile di Samsung, promette grandi cambiamenti in arrivo con i prossimi flagship Samsung Galaxy S10 e una colorazione tutta nuova. L'articolo DJ Koh promette grandi cambiamenti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia : In arrivo anche per l'Italia, forse, Samsung Galaxy Note 9 in una nuova colorazione. Silver, colore che dovrebbe essere molto simile se non uguale all'Arctic Silver dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus che, anziché essere un'esclusiva per il mercato USA, dovrebbe arrivare anche da noi e in altri Paesi europei e non solo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 Silver in vista anche per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte : Si stanno moltiplicando le testimonianze di utenti che riferiscono di avere ricevuto strani SMS da parte di MediaWorld ma si tratta di una truffa L'articolo Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) hanno ottenuto il supporto ufficiale TWRP, la recovery custom più cara agli amanti del modding. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

“4X fun” Galaxy event : l’annuncio da parte di Samsung di un nuovo evento : Samsung ha da poco pubblicato sul suo sito la locandina di un nuovo evento con data 11 Ottobre, chiamandolo “4X Fun” Galaxy event, nome che lascia immaginare un device con 4 fotocamere.Sul sito si può leggere: “Samsung’s newest Galaxy device is bringing more ways to express yourself than ever before”. E, ancora: “Capture the fun with Samsung as the company celebrates the launch of the new device with A Galaxy event ...