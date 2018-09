Un ragazzino è morto a 15 anni per farsi un selfie sul tetto di un centro commerciale

agi

(Di domenica 16 settembre 2018) Un ragazzo di 15dopo essere caduto nella condotta di aerazione delSarca di Sesto San Giov, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco suldella struttura insieme ad alcuni coetanei. Quando i ragazzi sono stati individuati dal servizio di vigilanza, forse hanno tentato di scappare, e uno di loro è precipitato in una condotta di areazione, la cui bocca di apertura era proprio sul. L'incidente Il ragazzo è precipitato per oltre 25 metri. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco del nucleo Saf che si sono calati con una manovra estremamente complicata nello stesso condotto e lo hanno recuperato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in ospedale, al Niguarda, dove è deceduto nonostante i disperati tentativi dei ...