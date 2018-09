Un bosco nel Sahara E non è un miraggio

Roma - mangiano funghi raccolti nel bosco : intossicati : Roma, 8 set., AdnKronos, - Grave un'intera famiglia, si sospetta un'intossicazione. Sei persone, di età compresa tra i 16 e i 78 anni, hanno raccontato ai sanitari di avere accusato forti dolori ...

“Prima l’hanno violentata - poi…”. L’orrore nel bosco - lontana da tutti - a 14 anni : Una storia terribile, una testimonianza scioccante che ha sconvolto gli utenti di tutto il mondo, increduli di fronte a un orrore talmente grande da non poter essere nemmeno compreso. Una ragazzina accompagnata in un punto sperduto del bosco da un gruppo di uomini, inizialmente amichevoli e scherzosi. Che però, all’improvviso, iniziano a minacciarla: “O lasci che facciamo sesso con te o ti abbandoniamo qui, nel nulla, a ...

Riccia - migranti al lavoro nell'area pic-nic di bosco Mazzocca. Bregantini : sull'accoglienza dei profughi le mie parole travisate : Belle notizie di integrazione che stemperano le polemiche in corso nella politica nazionale. A muoversi ora è la Conferenza episcopale italiana che, dopo l'accoglienza a Rocca di Papa di cento ...

QUELLA CASA NEL bosco - CANALE 20/ Info streaming del film con Chris Hemsworth (oggi - 31 agosto 2018) : QUELLA CASA nel BOSCO, il film in onda su CANALE 20 oggi, venerdì 31 agosto 2018. Nel cast: Kristen Connolly e Chris Hemsworth, alla regia Drew Goddard. La trama del film nrl dettaglio.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Incendi - rogo nel Pisano : bosco in fiamme - impegnati oltre 20 squadre e 3 elicotteri : Non solo maltempo, estate anche di Incendi che oggi hanno interessato in particolare la Toscana, con un grave Incendio in località Staffoli, nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove sta bruciando una pineta. Sul posto stanno intervenendo tre elicotteri dell’antIncendi boschivi della Regione, oltre 20 squadre di volontari della Provincia di Pisa e operai forestali. Presenti sul posto anche squadre dei Vigili del ...

Entra nel vivo il festival teatrale ispirato alla vita di San Giovanni bosco : Protagonista Salvatore Della Villa che, con una prova d'attore, riporterà in scena uno degli spettacoli più "musicali" , senza che la musica sia prevista, e applauditi di Gaber. Il programma di ...

Calabria : si perde in bosco nel Catanzarese - rintracciato : Un 49enne ha perso l’orientamento nella Presila Catanzarese, nel territorio del Comune di Petronà: l’uomo si è inoltrato in un bosco e non è riuscito a trovare la strada del ritorno. L’allarme è stato lanciato a seguito del mancato rientro a casa, facendo scattare il piano di ricerca di persone scomparse: impegnati i carabinieri e i vigili del fuoco delle sedi di Sellia Marina e Petilia Policastro. L’uomo è riuscito a ...

Addio a Buddy - cane da soccorso Avvelenato dopo la passeggiata nel bosco : Forse è stato tradito da un boccone Avvelenato, trovato durante la sua passeggiata mattutina, nel bosco della Maresana, nella Bergamasca. Buddy, che era un cane da soccorso, specializzato nella ...

Incendi : brucia da due giorni il bosco nell’Alto Garda bresciano : Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco alle prese con un Incendio divampato da alcuni giorni nei boschi sopra Tremosine, paese dell’Alto Garda bresciano. Dopo una notte di impegno nei pressi delle frazioni Vesio e Villa, l’attività di spegnimento è in corso in un’area di circa trenta ettari. Terminata l’acqua nell’acquedotto locale sono intervenute autobotti per spegnere le fiamme che si sono ...

Incendi nel Bresciano : bruciati 30 ettari di bosco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Tremosine, nel Bresciano, a causa degli Incendi: un rogo è divampato intorno alle 11 di ieri sui versanti occidentali dei monti che si affacciano sulla piana della Valle di Bondo, sopra le frazioni Vesio e Villa. Le fiamme si stanno estendendo su un fronte di 800 metri e in 24 ore hanno distrutto 30 ettari di bosco. Sul posto le squadre dei volontari di Tremosine e di Salò e i vigili del fuoco. L'articolo ...

Miracolo in Giappone : bimbo di 2 anni sopravvive solo nel bosco per 3 giorni : Miracolo in Giappone: un bimbo di 2 anni ha trascorso 3 giorni da solo nel bosco, dopo essersi perso, ed è stato ritrovato illeso dopo una ricerca disperata da parte di centinaia di volontari. Il piccolo Yoshiki Fujimoto era scomparso domenica mattina nella regione di Yamaguchi mentre passeggiava con il fratello e il nonno: le ricerche hanno coinvolto oltre 160 poliziotti, aiutati da droni ed elicotteri, più centinaia di volontari. E’ ...

Albenga - rinviato il concerto dei "Belli fulminati nel bosco" : Nota stampa del Comune di Albenga Si informa che anche il concerto dei 'Belli fulminati nel bosco' organizzato dal Comune per questa sera verrà rinviato a data da destinarsi in segno di rispetto e ...

Scompare a 12 anni nel bosco - dopo tre settimane svolta nelle indagini : Riprese le ricerche di Iushra nei boschi di Serle dove la ragazzina affetta da autismo era scomparsa lo scorso 18 luglio...