Un bidone è per sempre | Vratislav Greško | uno dei grandi responsabili della “tragedia”

(Di domenica 16 settembre 2018)è un ex calciatore slovacco, di ruolo difensore.Dopo i primi anni di carriera in patria con il Dukla B.B. e l’Inter Bratislava,passò al Bayer Leverkusen nella stagione 1999-2000. A ottobre 2000 fu acquistato per 14 miliardi di lire dall’Inter, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro, con un contratto quinquennale.giocò tuttavia solo due stagioni a Milano con prestazioni altalenanti; fu considerato il maggiore responsabilesconfitta contro la Lazio nell’ultima giornata del campionato 2001-02 disputatasi il 5 maggio 2002 a Roma, per avere permesso all’attaccante laziale Karel Poborský, a causa di un suo retropassaggio errato al portiere Toldo, di realizzare il goal del temporaneo 2-2 (la partita terminò 4-2 per la squadra romana) e, per effetto di tale sconfitta, di aver lasciato via libera alla vittoria del ...