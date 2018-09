Un aereo ucraino è stato intercettato da caccia italiani

agi

(Di domenica 16 settembre 2018) DueF-2000 Eurofighter del 4 Stormo di Grosseto dell'Aeronautica militare italiana sono decollati questa mattina per controllare un volo charter da Tangeri (Marocco) a Roma Fiumicino che aveva perso i contatti radio. La coppia di velivoli daF-2000 Eurofighter, in servizio di allarme per la difesa dello spazionazionale, ha compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto "scramble") per intercettare e controllare un Antonov AN-26 della compagnia ucraina Vulkan Air. I due aerei, in dotazione al 4 Stormo di Grosseto, sono decollati dalla propria base alle 8:20 circa su ordine del CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, l'ente Nato responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e hanno condotto l'operazione sotto il controllo delle sale operative del sistema di sorveglianza e difesa ...