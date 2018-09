Udinese Torino Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Calciomercato 2018/2019 - i top ed i flop di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo e Higuain colpi eccezionali - mosse di Torino - Genoa ed Udinese rischiose : Calciomercato 2018 / 2019 , ultime ore della finestra estiva, sta per concludersi una delle sessioni più scoppiettanti. La Juventus sembra aver aumentato il distacco rispetto alle rivali ma dietro ai bianconeri è grande bagarre con Roma, Napoli, Inter e Milan pronte a dare battaglia, senza dimenticare la Lazio, reduce da una stagione veramente entusiasmante nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Il mercato più importante è ...

Amichevoli : il Torino piega il Nizza. Successi di prestigio per Udinese e Fiorentina : ROMA - E' ancora calcio d'estate, certo, però certi Successi fanno sempre bene anche in questa fase di preparazione, specie se colti in ambito internazionale, contro avversari di altri campionati. E ...