TV | Rai1 | Linea Verde in viaggio in Puglia

TV - Rai1 : a “Linea verde” da Pescina a Barrea - in viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo : Nella puntata di Linea verde in onda su Rai1 domenica alle 12.20 si visiterà nuovamente l’Abruzzo, seguendo un itinerario dai connotati letterari, storici e naturalistici. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno stavolta da Pescina, città ai margini del Fucino che ha dato i natali ad Ignazio Silone. La tappa di partenza rende infatti omaggio ad uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento che, proprio nelle sue ...

TV - Rai1 : Linea Verde in Abruzzo - sulla via che porta a Scanno : Domenica 26 agosto Linea Verde – in onda alle 12.20 su Rai1 – andrà in Abruzzo, tra monti e valli dove scorrono i fiumi Sagittario e Tasso che formano laghetti di montagna e paesaggi incredibili fatti di strette e profonde gole. Federica De Denaro ripercorrerà il percorso degli antichi viaggiatori – “orribilmente bello” come lo descriveva Gabriele D’Annunzio – che porta alla misteriosa cittadina di Scanno, circondata da ...

TV - Rai1 : il viaggio di Linea Verde Estate prosegue nel cuore della Sardegna : Domenica 19 agosto alle 12.20 su Rai1 il viaggio di Linea Verde Estate prosegue nel cuore della Sardegna. Qui le antiche civiltà nuragiche, migliaia di anni fa, avevano individuato il centro della Terra. Per queste genti tutte le traiettorie dell’isola portavano in Barbagia in quello che oggi è il paese di Gavoi. Federica De Denaro, per capire l’anima di questo luogo, fa un viaggio che la porta a scoprire i murales di Orgosolo, le ...

TV - Rai1 : a “Linea Verde” protagonista la Val di Non : Domenica 29 luglio alle 12.20 su RAI1 continua il viaggio di Linea Verde Estate in compagnia di Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone. Questa volta il trio fa tappa in Trentino Alto Adige, precisamente in Val di Non, una valle alpina dalle caratteristiche uniche. Da sempre luogo d’incontro e di passaggio, la valle racconta una storia particolare, a partire dagli antichi insediamenti dei Reti fino ai giorni nostri. In questa puntata la ...

Linea Verde non va in ferie - il best of estivo con Federico Quaranta e Federica De Denaro su Rai1 : Linea Verde non va in ferie. Questo il titolo dello spin off dello storico programma di Rai1 che quest'anno, appunto, si allunga e offre una ulteriore settimana di puntate quotidiane (in onda fino a venerdì prossimo, ma non è escluso che l'esperimento prosegua anche ad agosto), una sorta di best of della versione estiva, già premiata dagli ascolti. Alla conduzione Federico Quaranta e Federica De Denaro. Autori Camillo Scoyni, Giuseppe Bosin, ...

