Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a

(Di lunedì 17 settembre 2018) Sono stati premiati idel- La, che si è tenuta adomenica 16 settembre.Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind didopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5.Idel- Lasono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105.Il Premio Radio 105 è andato al gruppo dei Thegiornalisti in quanto tra i più programmati dalle radio con il singolo estivo Felicità Putt*na.Boomdabash eper Non ti dico no si sono aggiudicati il premio Earone per il brano più trasmesso nelle radio italiane in estate. PerBerté non è stato l'unico premio della serata: per lei anche il premio alla carriera in attesa della pubblicazione del nuovo disco di inediti, Li.A ...